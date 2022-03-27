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طريقة عمل الكنافة النابلسية، الكنافة هي أحد أنواع الحلويات التي تقوم الأمهات بإعدادها بشكل دائم في المنزل وهذا لأنها سهلة التحضير للغاية، ولا تحتاج إلى وقت طويل للتحضير أو التسوية، ويمكن أيضاً تحضير الكنافة بعدة طرق مختلفة وحشوات مختلفة أيضاً، كما تعد الكنافة أشهر أنواع الحلوي الرمضانية والتي يتم تناولها بعد صلاة التراويح والجلوس مع العائلة، وفيما يلي سوف نقدم طريقة عمل الكنافة النابلسية بخطوات بسيطة لتتمكني من تحضير أطعم وألذ كنافة، تابعونا لمعرفة المكونات وطريقة التحضير. طريقة عمل الكنافة النابلسية المكونات نصف كيلو عجينة كنافة.

ربع كيلو جبن عكاوي محلي.

سمنة.

فستق للتزين.

قطر ثقيل. طريقة التحضير يتم وضع نصف كوب السمنة في وعاء على النار حتي تذوب.

قومي بوضع الجبنة في مصفاة حتي تتخلص من الماء الموجودة بها.

يتم وضع كوب من السمنة في صينية وسط، ويمكنك وضع بعض نقط من صبغة الكنافة حسب رغبتك.

قلبي الكنافة بالسمنة المذابة، حتي تتشرب الكنافة السمنة.

وزعي الكنافة في الصينية ثم اضغطي عليها حتي تتماسك ويصبح سطحها متساوي.

قومي بوضع الجبنة على الكنافة حتي يصبح سطحها متساوي.

ضعي صينية الكنافة على النار، ثم ابدئي بتحريك الصينية بشكل دائري حتي تذوب الجبنة على الكنافة.

اتركي صينية الكنافة عدة دقائق أخري حتي تتحمص.

قومي بقلب صينية الكنافة في طبق التقديم وضعي عليها القطر وزينها بالفستق. طريقة عمل قطر الكنافة المكونات كوبان من السكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة فانيليا. طريقة التحضير ضعي الماء والسكر في وعاء على النار مدة خمسة دقائق بدون تقليب.

ثم يتم وضع الفانيليا إلى الخليط وتهدئة النار لمدة خمسة دقائق أخري.

بعد الحصول على قوام مناسب للقطر، اغلقي النار واتركيه حتى يبرد، لذلك يفضل عمل القطر قبل تحضير الكنافة. أسرار نجاح الكنافة عليك تقطيع الكنافة جيداً قبل التحضير.

عليك تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكنافة به.

مراعاة أن يكون الشربات بارداً والكنافة ساخنة، على أن يصب القطر وهو بارد على الكنافة مجرد خروجها من الفرن مباشرة حتى تتشرب القطر بكل سهولة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة النابلسية اللذيذة وأهم أسرار نجاحها - ثقفني

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