نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرنفل لعلاج تسوس الأسنان والجير نهائيا نتيجة خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الصبار لعلاج تسوس الأسنان، قد يساعد جل الصبار على معالجة تسوس الأسنان ومحاربة البكتيريا المسببة للتسوس، فإن التأثير المضاد للبكتيريا لهذا الجل يقتل البكتيريا الضارة في الفم . تطبيق الوصفة جهزي ملعقة متوسطة من جيل الصبار، مع ثلاث ملاعق صغيرة من الجلسرين وثلاث ملاعق متوسطة من بيكربونات الصوديوم، وملعقة كبيرة من زيت الليمون، مع كوب من الماء. طريقة تطبيق الوصفة قومي بخلط كافة المكونات السابقة ذكرها مع بعضهم البعض جيدا.

ثم ابدئي بغسل عليك أسنانك جيدًا بتلك الخليط ، ثم اشطف فمك بالماء. وصفة الثوم لعلاج التسوس والجير من أفصل الوصفات الطبيعية التي تعمل على قضاء تسوس الأسنان في فترة قصيرة هي وصفة عصير الثوم، حيث يقوم الثوم على ازالة بداية التسوس بسرعة فائقة فقط كل ماعليكي اخذ كمية من عصير الثوم وضعيها على الضرس أو السن المصاب بالتسوس لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل اسنانك مباشرة بالمعجون، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع.

الملح لإزالة جير الأسنان

تعتبر وصفة ماء الملح من أفضل ما تم تجربته في إزالة الجير والاصفرار المتراكم في الأسنان، كما يعمل كمعالج لآلم الأسنان، عن طريق وضع كمية من الملح في الفرشاة ثم غسل الأسنان بها مثل طريقة غسل الأسنان بالمعجون ولكن نستبدله بالملح وستلاحظين بعدها النتيجة الفورية في تبييض الأسنان.

يمكن استخدام القرنفل في علاج الم الأسنان والضروس التي تعد من أكبر المشلكل التي يتعرض لها المرء، حين يأتي الالم فجأة فيجهل البعضك يفية تسكين الالام بدون مسكنات، فالقرنفل هو الحل الأمثل في تلك الحالة فقط ضعي عود من القرنفل على مكان الضرس أو السن المصاب بالتسوس والضغط عليه لمدة دقائق قبل نزع القرنفل، يمكن تكرار تلك الطريقة عند اللازوم.

وصفة الملح لعلاج تسوس الاسنان وتسكين الالم الناتج عنه

يعتبر الملح من افضل الوصفات المجربة في تسكين الم الاسنان والضروس المصابة بالتسوس، كما يعمل الملح بفعالية في ازالة الجير والتسوس الخفيف من على السن، فما عليكي غير وضع كمية قليلة من الملح على الفرشاة وغسل الاسنان بها لدقائق وسترين النتيجة بنفسك.