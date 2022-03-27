ابتسامتك هي من اول الحاجات اللي بيلاحظها الناس فيكي ، ولكن لو اسنانك مش بيضا بشكل كافي ، هتلاقي نفسك مش حابه تضحكي في اغلب الاوقات وتبيني اسنانك ، وعلى الرغم من وجود اكتر من طريقة لتبييض الاسنان ، الا انه بعض العادات اللي ممكن نكون بنعملها يوميا ممكن تسبب فقدان اسنانك للمعانها وتغيير لونها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 حاجات ممكن تسبب بقع الاسنان.
حاجات ممكن تسبب بقع الاسنان:
1- شرب المشروبات الغازية:
يعتبر التخلص من شرب الصودا والمشروبات الغازية قرار اسنانك هتشكرك عليه ، حتى كمان الماية المكربنة او الغازية لان الاحماض الكربونية اللي موجودة في الماية الفوارة ممكن ماتضرش الاسنان بشكل خطير ، ولكن لو الماية فيها نكهة ، ممكن انه يكون بيحتوي على اضافات تؤثر على مستوى حموضته ، وممكن ده يأدي لزيادة تآكل مينا الاسنان.
2- استخدام الصويا صوص في اكلك:
في حين ان الصويا صوص طعمها لذيذ وبتعمل اضافة للاكل خصوصا لو من محبين السوشي ، الا انها بمرور الوقت ممكن تخلي اسنانك صفرا ، بالظبط زي اي طعام غني بالالوان ، الصويا صوص ممكن تسبب بقع لاسنانك وتخلي تأثير معجون الاسنان المبيض اقل فعالية.
3- شرب المشروبات السخنة باستمرار:
القهوة والشاي وغيرها من المشروبات الغنية بالصبغة ممكن تسبب بقع الاسنان ، وكمان لو شربتيها سخنة ، ده بيخلي تأثيرها اقوى على الاسنان وممكن يخلي مينا الاسنان معرضة اكتر للبقع.
لو انتي متعودة تشربي قهوة باستمرار يوميا ، ده ممكن يأدي لحدوث تشققات صغيرة في مينا الاسنان ، وتخلي اسنانك حساسة اكتر.
4- بتستخدمي نوع غسول فم غلط:
في حين ان غسول الفم بيحافظ على انتعاش النفس لفترة اطول ، الا انه ممكن يقلل من لمعان الاسنان لو بتستخدمي نوع في مواد كيميائية قاسية ، على سبيل المثال ، غالبا غسولات الفم اللي بتعالج امراض اللثة بتحتوي على جلوكونات الكلور هيكسيدين ، واللي ممكن تسبب بقع على اسنانك ، واللي غالبا مش هتعرفي تتخلصي منها بسهولة من غير مساعدة دكتور الاسنان.
5- بتنضفي اسنانك بطريقة قاسية:
على الرغم من ان تنضيف الاسنان بالفرشة والخيط مهم جدا للحفاظ على صحة الاسنان ، الا انه الاستخدام المفرط مش هيكون افضل حاجة لصحة الاسنان ، لو بتنضفي اسنانك بشكل قاسي يوم بعد يوم ، ممكن ده يأدي لتآكل المينا ببطء ، وده هيخلي اسنانك حساسة اكتر ويزود من خطر الاصابة بالتسوس.
6- مش بتشربي كمية كافية من الماية:
الحفاظ على رطوبة الجسم تعتبر من افضل الحاجات اللي ممكن تعمليها لصحتك العامة ، كمان شرب كمية كافية من الماية طول اليوم ممكن انه يساعد على تبييض اسنانك ، الماية بتساعد على غسل المواد اللي ممكن تسبب البقع الباقية على اسنانك والحفاظ عليها بيضا لفترة اطول.
8 حاجات خاصة بنضافة الجسم ممكن تكوني بتعمليها غلط
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 حاجات ممكن تسبب بقع الاسنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.