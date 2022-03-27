ابتسامتك هي من اول الحاجات اللي بيلاحظها الناس فيكي ، ولكن لو اسنانك مش بيضا بشكل كافي ، هتلاقي نفسك مش حابه تضحكي في اغلب الاوقات وتبيني اسنانك ، وعلى الرغم من وجود اكتر من طريقة لتبييض الاسنان ، الا انه بعض العادات اللي ممكن نكون بنعملها يوميا ممكن تسبب فقدان اسنانك للمعانها وتغيير لونها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 حاجات ممكن تسبب بقع الاسنان.

حاجات ممكن تسبب بقع الاسنان:

1- شرب المشروبات الغازية:

يعتبر التخلص من شرب الصودا والمشروبات الغازية قرار اسنانك هتشكرك عليه ، حتى كمان الماية المكربنة او الغازية لان الاحماض الكربونية اللي موجودة في الماية الفوارة ممكن ماتضرش الاسنان بشكل خطير ، ولكن لو الماية فيها نكهة ، ممكن انه يكون بيحتوي على اضافات تؤثر على مستوى حموضته ، وممكن ده يأدي لزيادة تآكل مينا الاسنان.

2- استخدام الصويا صوص في اكلك:

في حين ان الصويا صوص طعمها لذيذ وبتعمل اضافة للاكل خصوصا لو من محبين السوشي ، الا انها بمرور الوقت ممكن تخلي اسنانك صفرا ، بالظبط زي اي طعام غني بالالوان ، الصويا صوص ممكن تسبب بقع لاسنانك وتخلي تأثير معجون الاسنان المبيض اقل فعالية.

3- شرب المشروبات السخنة باستمرار:

القهوة والشاي وغيرها من المشروبات الغنية بالصبغة ممكن تسبب بقع الاسنان ، وكمان لو شربتيها سخنة ، ده بيخلي تأثيرها اقوى على الاسنان وممكن يخلي مينا الاسنان معرضة اكتر للبقع.

لو انتي متعودة تشربي قهوة باستمرار يوميا ، ده ممكن يأدي لحدوث تشققات صغيرة في مينا الاسنان ، وتخلي اسنانك حساسة اكتر.

4- بتستخدمي نوع غسول فم غلط:

في حين ان غسول الفم بيحافظ على انتعاش النفس لفترة اطول ، الا انه ممكن يقلل من لمعان الاسنان لو بتستخدمي نوع في مواد كيميائية قاسية ، على سبيل المثال ، غالبا غسولات الفم اللي بتعالج امراض اللثة بتحتوي على جلوكونات الكلور هيكسيدين ، واللي ممكن تسبب بقع على اسنانك ، واللي غالبا مش هتعرفي تتخلصي منها بسهولة من غير مساعدة دكتور الاسنان.

5- بتنضفي اسنانك بطريقة قاسية:

على الرغم من ان تنضيف الاسنان بالفرشة والخيط مهم جدا للحفاظ على صحة الاسنان ، الا انه الاستخدام المفرط مش هيكون افضل حاجة لصحة الاسنان ، لو بتنضفي اسنانك بشكل قاسي يوم بعد يوم ، ممكن ده يأدي لتآكل المينا ببطء ، وده هيخلي اسنانك حساسة اكتر ويزود من خطر الاصابة بالتسوس.

6- مش بتشربي كمية كافية من الماية:

الحفاظ على رطوبة الجسم تعتبر من افضل الحاجات اللي ممكن تعمليها لصحتك العامة ، كمان شرب كمية كافية من الماية طول اليوم ممكن انه يساعد على تبييض اسنانك ، الماية بتساعد على غسل المواد اللي ممكن تسبب البقع الباقية على اسنانك والحفاظ عليها بيضا لفترة اطول.

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