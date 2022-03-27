طريقة عمل الكبسة السعودية على أصولها بالخطوات في أسرع وقت بالسر الجديد

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبسة السعودية على أصولها، حيث تعتبر الكبسة واحدة من أشهر الأكلات الشرقية خاصة فى دول الخليج، ولكن فى الفترة الأخيرة ومع بداية الإنفتاح بين دول العالم وتبادل الثقافات والتى بدورها أدت إلى تنوع المأكولات، فقد احتل الأكل الغربى نصيب داخل المطابخ الشرقية والعربية مثل البيتزا والبرجر والدجاج المقلى المقرمش.

انتشر طهى الكبسة فى بلاد الخليج خاصة السعودية والمشهورة هناك بالكبسة باللحمة ثم انتشرت بعد ذلك فى البلاد العربية الأخرى مثل مصر، والتى وضعت بها الطابع الخاص بها حيث أن الأكل المصرى معروف بأنواعه المختلفة فى الأكل، واضافة عليه بعض التعديلات فى التوابل، أصبحوا المصريين يبحثون عن طريقة عمل الكبسة السادة وطريقة عمل الكبسة بالخضار، وأيضا فى المغرب يهتم الشعب هناك بالبحث عن طريقة عمل الكبسة بالدجاج، ولكن يوجد الأرز كعنصر ومكون أساسى فى الكبسة مهما اختلفت طرق عملها، لذا نكتشف سويا طريقة عمل الكبسة السعودية على أصولها.

طريقة عمل الكبسة السعودية على أصولها

يبحث السعوديين على طريقة عمل الكبسة على أصولها وذلك بعد انتشراها وتغييرها من المقادير الرئيسية الى بعض التعديلات وفى هذه المقال نستعرض طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم والمعروفة بسهولتها فى التحضير وسرعة تجيزها وهذا هو الذى يميز تلك الأكل والذى جعلها من أشهر الأكلات السعودية بالأضافة الى الطعم الشهى المميز، ونذكر ست البيت برابط طريقة عمل الكبدة الاسكندراني.

أسرار عمل الكبسة السعودي

تعد من أهم أسرار عمل الكبسة السعودي هي أنها تعتمد على آلية تشويح البصل في الزيت وكذلك الزبدة، ويمكنكم في هذا الوقت إضافة اللحم او الفراخ مع التوابل حتي تتم عملية التشريح جيداً، قبل القيام بإضافة الأرز والشوربة، فيما نؤكد إليكم أن من بين أهم أسرار الطعم الخرافي للكبسة هي آلية تتبيل اللحم جيداً.

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

نحيطكم علما بأن تلك المقادير تكفى الى ستة اشخاص تقريبا، وتكون المكونات والمقادير الخاصة بطريقة عمل الكبسة السعودية كالأتى:



ثلاثة أكواب من ارز البسمتى طويل الحبة (العنصر الأساسى فى الأكلة). كيلو جرام من لحم الضأن أوالغنم ويفضل أن يكون بالعظم. بصلة مشبورة متوسطة الحجم. بصلة متوسطة الحجم يتم تقطيعها على أربعة. ثلاثة من الطماطم المبشورة. اثنين فص من التوم ويتم هرسه. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم (معجون طماطم)، وإليكم رابط طريقة عمل المضروبة بالدجاج. واحدة من الفلفل الأخضر الحلو. واحدة من اللومى. عود كامل من القرفة. ملعقة صغيرة من الملح. واحدة من الفلفل الأخضر. إثنين ورقة من الغار. أربعة فص من الهيل. أربعة فص من القرنفل. خمسة فص من الفلفل الاسود. ثلاثة ملعقة كبيرة زيت الذرة. إثنين ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة. ويقدم مع رشة مكسرات مقلية على الوجه للتزين. وإليك رابط طريقة عمل الكبسة بالدجاج.

خطوات تحضير الكبسة السعودية باللحم

أولا يتم تجهيز الأرز وغسله جيدا أكثر من مرة ثم يتم نقعه فى الماء لمدة ساعة تقريبا.



ثانيا يتم وضع لحم الضأن داخل اناء كيبر و واسع ويتم اضافة البهارات والتوابل الصحيحة ويتم غمر الخليط بالماء ويوضع على النار.

ثالثا يتم رفع النار عليه حتى تغلى الماء ويزال الرغوة المتكونة على السطح باستمرار، ونذكركم برابط طريقة عمل المندي الأصلي.

رابعا يتم خفض النار على اللحم وتغطيته وتركه لمدة نصف ساعة حتى ينضج تماما.

خامسا يتم تصفيه اللحم من المرق ووضعة فى صينية قصيرة الحواف موزع عليه الفلفل وزيت الزيتون، ثم يتم ادخاله الى الفرن وتشغيل الشواية للتحمير لمدة عشرة دقائق تقريبا.

سادسا يؤخذ الفلفل المشوى ووضعى فى كيس نايلون حتى يعرق ويتم فصل القشرة الخارجية بسهولة، ثم يتم تقطيعه الى مكعبات .

سابعا يوضع اناء ويفضل ان يكون بقاعدة سميكة على النار المتوسطة ويوضع عليه الزيت حتى يسخن.

ثامنا يتم اضافة البصل الى الزيت السخن ثم الفلفل ثم البهارات المتبقية ثم الفلفل ثم الطماطم ومعجون الطماطم ويتم تقليبهم جيدا حوالى ثلاثة دقايق.

تاسعا بعد التقليب الجيد للخضار ننزل عليه بالأرز المنقوع بعد تصفيته من الماء ونستمر فى التقليب بهدوء لضمان اختلاطهما ببعض، ونذكر ست البيت برابط طريقة عمل المكرونة الإيطالية.

عاشرا نضيف على الأرز والخضار كمية من المرق الخاص باللحم الضأن حوالى خمسة كوبثم يتم تغطيته حتى ينضج.

أخيراً يتم تنزيل الأرز فى طبق التقديم ويوزع عليه كمية اللحم المحمر ويضاف على الوجه المكسرات المقلية الخاصة بالتنزيل.

وفى النهاية قد وصفنا اليكم فى المقال الطريقة الخاصة لكيفية عمل وتحضير وطهى الكبسة السعودية الأصلية باللحم الضأنى وأيضا المكونات الخاصة بها والمقادير، بالأضافة الى طريقة التقديم على السفرة، لذا ندعوكم لكتابة رأيك في التعليقات حول طريقة عمل الكبسة السعودية على أصولها بالخطوات في أسرع وقت.