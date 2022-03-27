أسهل طريقة لتحضير الكوسة بالبشاميل واللحم المفرومة بكل أسرارها بطعم لذيذ و رائع

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أسهل طريقة لتحضير الكوسا بالبشاميل واللحمة المفرومة، دائما تحرص الأمهات على تقديم وصفات جديدة و مختلفة عن الطرق التقليدية لأفراد أسرتها، كما يبحثون دائماً على طرق يمكن من خلالها اضافة في الوجبات الرئيسية لكي يستطيع أفراد الأسرة الاستفادة من الفوائد الغذائية التي يحتوي عليها هذه الخضروات، ومن أكثر الخضروات التي لا يفضل الأبناء تناولها هي الكوسة ولذلك سنقدم لكم طريقة لذيذة وسريعة وسهلة وهي الكوسة ولهذا سنقدم طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل باللحم المفروم هذه الطريقة اقتصادية و لذيذة جدًا سوف تعجب جميع أفراد أسرتك. مقادير الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة كيلو كوسة.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح. الحشوة نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.

رشة جوزة الطيب. البشاميل 2 كوب من الحليب.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

رشة جوزة الطيب.(اختيارى)

رشة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر. للوجه ميكس جبن(اختياري). طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة أولا نأتي بالكوسة ونقوم بتقسيم حبات الكوسة إلي نصفين بالطول.

بعد ذلك بملعقة صغيرة نقوم بإزالة قلب الكوسة.

نضع وعاء كبير ونملئ نصفه بالماء وعندما تغلي الماء نقوم بوضع حبات الكوسة ونقوم بسلقها لمدة 9 دقائق فقط.

نرفع الكوسة من الماء المغلي ونقوم برش القليل من الملح والفلفل الأسود على الكوسة.

بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على نار ونضيف القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع البصلة المفرومة.

نقلب البصل مع الزيت حتى يذبل، ثم نضيف اللحم المفروم.

نقوم بتشويح اللحمة المفرومة مع البصل حتى يتغير لون اللحم.

نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم، ثم نضيف معجون الطماطم ونتركهم تسكبوا، ثم نرفعهم من على النار.نحضر صوص البشاميل، نضع وعاء على النار ونقوم بوضع الزبدة والدقيق وعندما يذوب الدقيق مع الزبدة نقوم بإضافة الحليب والملح والفلفل الأسود والسكر ورشة من جوزة الطيب.

نخفق جميع هذه المكونات مع بعضهم حتى يتماسك الخليط ويصبح القوام كريمي.

بعد ذلك ناتي بصينية باريركس ونقوم بوضع القليل من صوص البشاميل، ثم نقوم بوضع حبات الكوسة المسلوقة.

نقوم بحشو هذه الكوسة بعصاج اللحم المفروم، نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية حبات الكوسة.

ثم نقوم بتوزيع صوص البشاميل على اللحم المفروم وتوزع ميكس الجبن المشكل.

بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى تذوب الجبن وتأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نخرج الكوسة بالبشاميل من الفرن ونقدمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير الكوسة بالبشاميل واللحم المفرومة بكل أسرارها بطعم لذيذ و رائع - ثقفني

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