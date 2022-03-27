طريقة عمل كبة الجبنة اللذيذة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

كبة الجبنة ، من الوصفات الشهية واللذيذة والتي تعد بمكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها ليست مكلفة، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كبة الجبنة.

مكونات كبة الجبنة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

٣ كوب من الماء المغلي.

كوبين من الدقيق.

كوبين من البرغل

بصلة مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

مكونات الحشوة

خليط من الجبن الشيدر والموزاريلا المبشورين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كبة الجبنة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من البرغل والماء المغلي ونضعهم في إناء.

ثم نقوم بترك البرغل في الماء لمدة ساعة تقريبا حتي يتشرب البرغل الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب البرغل ثم نضيف إليه الدقيق ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة بهارات اللحمة والكمون والفلفل الأسود والبصلة المبشورة.

ثم نقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت بالتدريج ونعجن جيدا لمدة تتراوح ما بين ٥ إلى ٧ دقائق لكي يتكون لدينا عجينة ممتزجة ومتجانسة وبقوام ناعم.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

وبعد مرور المدة نقوم بإخراجها من الثلاجة، ثم نقوم بقطع قطعة من العجينة ونكورها ونقوم بعمل تجويف في العجينة ونبلل التجويف بالزيت.

ثم بعد ذلك نقوم بحشوها بكمية من خليط الجبن.

ثم نغلقها جيدا ونكورها مرة أخرى ثم نشكلها بشكل الكبة المتعارف عليه.

ونكرر نفس الأمر علي جميع الكمية التي لدينا.

ثم بعد ذلك نقوم بقلي الكبة في إناء به زيت غزير ساخن علي نار بدرجة حرارة متوسطة.

ثم نترك الكبة على النار حتي تأخذ لونا ذهبيا، وبعدما تأخذ لونا ذهبيا نقوم بإخراجها.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير