نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك وداعاً لفشل الكيك في المقال التالي
الكيك من أكثر أنواع الحلويات التي يواجه ربات البيوت مشاكل عند تحضيرها, مثل أن الكيك يكون لونه غامق ولا يرتفع الكيك في الفرن وبالتالي لا ينضج بشكل جيد, ويرجع ذلك الي اتباع خطوات خاطئة عند عمل الكيك, وأزدادت في الآونة الأخيرة عمليات البحث حول طريقة عمل الكيك بشكل صحيح في البيت وبمكونات بسيطة حيث أن الكيك من الاكلات التي لا غني عنها حيث يمكن ان تستخدم في الأفطار أو كوجبة غذائية للأطفال في المدارس, لذلك خلال مقالنا سنتناول عرض طريقة عمل الكيك الطري الهش في البيت بسهولة.
مكون سحري ضعيه على الكيك هيفضل أبيض
المقادير الأزمة للإعداد الكيك :
- كوبان دقيق.
- كوب عصير برتقال.
- كوب سكر أبيض.
- كوب زيت ذرة.
- معلقة بيكربونات صوديوم.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة فانيليا.
- أربع بيضات.
- رشة ملح.
- معلقتين نشا.
- معلقة خل.
كيفية إعداد الكيك الطري الابيض في البيت
الكيك حلوي سهلة لا تحتاج الي مكونات معقدة ولكنها تحتاج لطريقة معينة في التحضير للحصول على قوام طري وهش وسنوضح ذلك في الخطوات التالية:-
- يتم وضع الدقيق مع النشا ورشة الملح والبيكنج بودر, وبيكربونات الصوديوم وتقلب كل المكونات معا, وبعد ذلك يتم نخل الخليط جيدا وهذه الخطوة مهمة لجعل قوام الكيك هش ولا يحتوي على أي تكتلات.
- يتم وضع السكر مع الزيت ويخلط كل منهم بالمضرب الكهربائي وبعد ذلك يتم إضافة البيض بالتديج مع الخفق باستمرار ويوضع عليهم الفانيليا ويقلب ويجب أن يكون القوام خفيف وهش.
- يوضع عليهم عصير البرتقال ويقلب معهم وبعد ذلك يتم وضع معلقة الخل وهي المكون الذي يجعل الكيك لونه أبيض.
- يتم وضع الدقيق بالتدريج على الخليط السائل مع التقليب برفق من أسفل لأعلي حتى تتجامس كل المكونات معا.
- يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بقطعة من الزبدة وتوزع بشكل متساوي في الصينية.
- يوضع الخليط في الفرن ويترك ساعة الا ربع ويجب أن يكن الفرن مسخن من قبل على درجة 180 مئوية.
- تخرج الكيك من الفرن وتترك تبرد وبعد ذلك تقطع وتقدم.
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