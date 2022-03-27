مكون سحري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك وداعاً لفشل الكيك

الكيك من أكثر أنواع الحلويات التي يواجه ربات البيوت مشاكل عند تحضيرها, مثل أن الكيك يكون لونه غامق ولا يرتفع الكيك في الفرن وبالتالي لا ينضج بشكل جيد, ويرجع ذلك الي اتباع خطوات خاطئة عند عمل الكيك, وأزدادت في الآونة الأخيرة عمليات البحث حول طريقة عمل الكيك بشكل صحيح في البيت وبمكونات بسيطة حيث أن الكيك من الاكلات التي لا غني عنها حيث يمكن ان تستخدم في الأفطار أو كوجبة غذائية للأطفال في المدارس, لذلك خلال مقالنا سنتناول عرض طريقة عمل الكيك الطري الهش في البيت بسهولة.

مكون سحري ضعيه على الكيك هيفضل أبيض

المقادير الأزمة للإعداد الكيك :

كوبان دقيق.

كوب عصير برتقال.

كوب سكر أبيض.

كوب زيت ذرة.

معلقة بيكربونات صوديوم.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة فانيليا.

أربع بيضات.

رشة ملح.

معلقتين نشا.

معلقة خل.

كيفية إعداد الكيك الطري الابيض في البيت

الكيك حلوي سهلة لا تحتاج الي مكونات معقدة ولكنها تحتاج لطريقة معينة في التحضير للحصول على قوام طري وهش وسنوضح ذلك في الخطوات التالية:-