نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اول مرة تقشير وتبييض الركب والاكواع بخلطة معجزة لن تصدقي مفعولها في دقائق سيصبح لونهم لون الحليب في المقال التالي

عمر شويل - جدة من اكثر الاماكن الداكنه التي توجد بالجسم هي الركب والاكواع، وهذا يرجع الا انهم في المفاصل وان عدم الاهتمام بها يجعل من امر تفتيحهم اكثر سوءا فهذه المناطق اذا تم ترطيبها دائما وتم الاهتمام بها، فسوف يزيل الا سمرار والتشقق منها ، كما الاهمال يزيد من تراكم الجلد الميت الذي يحتاج الي تقشير حتى يزال ، ولان اسمرار هذه المناطق يسبب الاحراج لدى الانثى جئنا لكي بمجموعة طرق لتبييض الركب والاكواع تجعلك من اول استعمال تلاحظين الفرق اليك الطريقة .

خلطة تقشير وتبييض الركب والاكواع من اول مره

خلطة الكركم وزيت جوز الهند

يساعد هذا المزيج في التخلص من الاسمرار والخشونه فعالية تفتيح الكركم وفعالية ترطيب الزيت

مكونات :

نصف ملعقة كركم

ملعقة زيت جوز الهند

عصير ليمون

طريقة الاستعمال :

قومي بخلط المكونات سويا ، ثم طبقي الخليط على الركب والاكواع مع التدليك ، ثم اتركيها مدة ربع ساعة ثم قبل غسل الخليط افركي الجلد جيدا حتى يزال الجلد الميت والاسمرار

خلطة الليمون وصودا الخبز

يعمل المزيج على تقشير البشرة وازالة التشقق وخلايا الجلد الميت

المكونات :

نصف ليمونة

كمية قليلة من صودا الخبز

طريقة الاستعمال :

قومي بقطع نصف ليمونة ثم ضعي القليل من الصودا عليها ، ثم قومي بفرك الكوع والركب ولكن برفق حتى لا يسبب الاحتكاك الشديد الالتهاب ، واتركيه مدة عشر دقائق ثم اغسلية بالماء الدافئ ثم قومي بترطيب المنطقة بالمرطب الخاص بك ويكرر مره في اليوم

خلطة الصبار والحليب

مكونات :

ملعقتين من الحليب

ملعقتين جل صبار طبيعي

طريقة الاستخدام:

قومي بمزج كلا من الحليب وجل الصبار الطبيعي ليس لذي يباع معلب ، حتى يختلط تمام ثم قومي بدهن المناطق المقصودة واتركيه طوال الليل ثم اشطفيه صباحا .

خلطة البطاطس

يعتبر البطاطس من المواد المفتحة للبشرة لما يحتويه من نشا يعمل على تفتيح البشرة وازالة الاسمرار ، لذا كل ماعليك هو اخذ شريحة من البطاطس وقومي بدهن المنطقة بها وستلاحظين الفرق

خلطة السكر وزيت الزيتون

مكونات :

ملعقة سكر

ملعقتين زيت الزيتون

طريقة الاستخدام :

قومي بمزج الخليط الخشن من السكر مع زيت الزيتون ثم قومي بفرك المزيج على ركبتيك وكوعك وستحصلين على منطقة فاتحه بيضاء مع الاستمرار كما سيعمل على ازالة تشقق هذه المنطقة .