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يعد الارز باللبن من أكثر أنواع الحلويات المحببه لدى الكثيرين الصغار والكبار غير أنه خفيف على المعدة وله قيمة غذائية كبيرة لإحتوائه على اللبن الذى يعد مصدر كبير للكالسيوم غير أن طريقة تحضير الارز باللبن من أكثر الطرق سهولة وتوفير لأن معظم مكوناته موجودة فى كل منزل ولأن فى شهر رمضان تبحث معظم الأمهات عن طرق صناعة الحلويات تبحث أيضاً عن طريقة تحضير الارز باللبن لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة تحضيره خطوة بخطوة وبكل سهولة وبمكونات اقتصادية إليكم الطريقة. طريقة تحضير الارز باللبن مكونات الوصفة: نصف كوب كبير من الارز.

نصف كأس كبير من النشا.

لتر واحد من اللبن السائل.

مقدار من السكر.

مقدار من ماء الزهر.

كمية صغيرة من الزبيب.

كمية صغيرة من جوز الهند.

قشدة بلدى. طريقة تحضير الوصفة: نحضر اولا إناء كبير ونضع فيه كوب كبير من الارز ونضيف إليه مقدار من الماء حتى نقوم بتغطية الارز ونقوم بوضعهم على نار متوسطة حتى يتشرب الارز الماء بعد ذلك نقوم بإضافة لتر من اللبن السائل إلى الارز مع مراعاة التقليب بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب من القشطة البلدى ونضيف إيضاً نقطتين فقط من ماء الزهر أو يمكن استبداله بماء الورد. نستمر فى التقليب جيداً ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من السكر حسب الرغبة إلى الخليط ونقوم بالتقليب جيداً ثم نقوم بعد ذلك بترك كل المقادير على نار هادئة حتى تستوى جميع المكونات جيداً. نقوم بإحضار كوب زجاجى ونضع فيه مقدار من النشا ونخلطهم بقليل من اللبن السائل ثم نقلبهم جيدا ونقوم بإضافة الخليط إلى مكونات الارز ونقلبهم. ثم نقوم برفع المكونات من على النار بعد حوالى ثلث ساعة من الزمن ونقوم بوضعه فى اطباق التقديم ثم نضعه فى البراد حتى يكون لذيذ الطعم ثم نقوم بتقديمه ونضع عليه جوز الهند والزبيب حتى نقوم بتزيينه وبالهناء والشفاء. اسرار تحضير الارز باللبن مثل المحلات فى المنزل: يجب أن تختارى بعناية نوع الارز المستخدم. يجب أن يكون اللبن طازج حتى تحصلين على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الأرز باللبن مثل المحلات.. استعدي لرمضان - ثقفني

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