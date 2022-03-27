صبغ الشعر بالكركم باللون الأشقر الذهبي طبيعياً بمكونات منزلية

صبغ الشعر بالكركم باللون الأشقر الذهبي، مسحوق بودرة الكركم له العديد من الاستخدامات الطبية والعلاجية في الكثير من الأمراض وهذا بفضل مركب الكركمين الذي يحتويه، وبالإضافة إلى فوائده الصحية فهو واحد من أشهر الأعشاب الطبيعية التي تساهم في علاج الكثير من المشاكل الجمالية التي تتعلق بالبشرة والشعر، حيث يتميز الكركم بلونه البرتقالي الداكن مما يجعله أحد أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة في صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي.

صبغ الشعر بالكركم باللون الأشقر الذهبي

يمكن استخدام الكركم كأحد المواد والمكونات الطبيعية التي تعمل على تغيير درجة لون الشعر من اللون البني أو الأسود إلى درجة اللون الأشقر الذهبي اللامع، هذا فضلاً عن دورة في تعزيز صحة الشعر وزيادة نضارته وتقويته وحمايته من آثار المواد الضارة التي توجد في الصبغات الكيميائية، وفيما يلي خطوات طريقة صبغ الشعر بالكركم باللون الأشقر الذهبي.

مكونات الصبغة

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق بودرة الكركم.

طريقة عمل الصبغة

وضع الماء في قدر عميق على النار وتترك حتى الغليان.

إضافة مسحوق الكركم إلى الماء مع زيادة تقليبه جيداً لكي يذوب تماماً في الماء.

ترك الكركم في الماء المغلي لمدة خمس دقائق حتى تصبح لون الماء برتقالية.

رفع ماء الكركم عن النار، ثم تترك لكي تهدأ قليلاً، ثم يتم تقسيم أجزاء الشعر إلى أربعة أجزاء.

توزيع ماء الكركم على كافة أجزاء الشعر ثم يدلك الشعر من الجذور وحتى الأطراف جيداً.

تعمل ماء الكركم على تغطية الشيب المبكر أيضا لذلك يفضل التركيز على تدليك الشعر الأبيض جيداً.

تغطية الشعر بمنشفة نظيفة ثم يترك الكركم على الشعر لمدة نصف ساعة.

شطف الشعر بالماء الفاتر والبلسم ثم يجفف تماماً من الماء ويدهن بكريم مرطب.

يفضل تكرار هذه الصبغة مرة كل أسبوع للحصول على الدرجة المطلوبة.

فوائد الكركم للشعر