طريقة تحضير أحلى وأطعم كيكة بالشوكولاتة بمكونات اقتصادية بصوص الشوكولاتة اللذيذ

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طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة من ألذ وأطعم وأحلى النكهات التي يمكن إضافتها على الكيك هي الشوكولاتة هذا يعطي للكيك مذاق رائع و شهي ولذيذ، حيث تعد الكيك من أسهل الحلويات التي نقوم بتحضيرها في الإفطار و تقديمها في المناسبات و الاحتفالات، كما أنها من الحلويات الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في جميع المنازل، كما أن الكيك من الحلويات السهلة في التحضير يمكن للجميع تحضيرها من الصغير و الكبير، وسنقدم لكم طريقة تحضير أحلى وأطعم كيكة بالشوكولاتة من المنزل بصوص الشوكولاتة اللذيذ.
مقادير كيكة الشوكولاته
- 2 كوب دقيق.
- بيضة.
- كوب سكر.
- 6 معالق كبيرة زيت.
- 3 ملعقة كبيرة كاكاو.
- رشة من الملح.
- باكيت من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- باكيت من البيكنج باودر.
- نصف من الحليب المثلج.
مقادير الصوص
- 3 ملعقة كبيرة زبدة.
- ربع كوب من الشوكولاتة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة عمل كيكة الشوكولاته
- أولا نقوم بنخل الدقيق و الكاكاو و الملح قبل إضافة المكونات السائلة.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع البيضة وملعقة الخل و رشة من الفانيليا.
- نقوم بضرب البيض بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لون البيض فاتح.
- ثم نقوم باضافة الزيت على البيض مع الاستمرار في التقليب.
- بعد ذلك نقوم بوضع السكر على المكونات السائلة، نستمر في الخفق حتى يمتزج ويذوب السكر مع الخليط.
- ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الحليب على الخليط ونقوم بضرب المكونات.
- نقوم بعد ذلك بإضافة المكونات الجافة على الخليط مع التقليب حتى يختفي أثر الدقيق مع المكونات.
- نأتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ورشة من الدقيق لكي لا يلتصق الكيك في القالب.
- نقوم بسكب خليط الكيك في القالب ونسوي وجهة.
- ندخل القالب في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة حتى يتم تسويتها.
- نطفئ على الكيك ونتركها في الفرن حتى تهدأ ثم نخرجها من الفرن.
- نضع كافة مكونات صوص الشوكولاتة في وعاء على نار هادئة حتى تذوب الشوكولاتة مع المكونات، ثم نرفعها من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نترك الكيك حتى يبرد تماماً ثم نضيف عليه صوص الشوكولاتة وتقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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