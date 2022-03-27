طريقة تحضير أحلى وأطعم كيكة بالشوكولاتة بمكونات اقتصادية بصوص الشوكولاتة اللذيذ

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة من ألذ وأطعم وأحلى النكهات التي يمكن إضافتها على الكيك هي الشوكولاتة هذا يعطي للكيك مذاق رائع و شهي ولذيذ، حيث تعد الكيك من أسهل الحلويات التي نقوم بتحضيرها في الإفطار و تقديمها في المناسبات و الاحتفالات، كما أنها من الحلويات الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في جميع المنازل، كما أن الكيك من الحلويات السهلة في التحضير يمكن للجميع تحضيرها من الصغير و الكبير، وسنقدم لكم طريقة تحضير أحلى وأطعم كيكة بالشوكولاتة من المنزل بصوص الشوكولاتة اللذيذ.

مقادير كيكة الشوكولاته

2 كوب دقيق.

بيضة.

كوب سكر.

6 معالق كبيرة زيت.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

رشة من الملح.

باكيت من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

باكيت من البيكنج باودر.

نصف من الحليب المثلج.

مقادير الصوص

3 ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب من الشوكولاتة.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته