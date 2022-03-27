احذر من السم القاتل.. 4 أجزاء من الفراخ لا تتناولها خطيرة على الجسم وتسبب السرطان

الفراخ من أكثر المصادر البروتينية استخداما حيث أن معدل استهلاكها اليومي يتخطى المليون فرخة في مصر وذلك لأن أسعارها تناسب جميع الفئات بجانب طعمها اللذيذ، ولكن هناك مجموعة من الأجزاء في الفراخ يحذر الأطباء من تناولها لأنها تشكل خطورة على الصحة ويمكن ان تسبب الوفاة، والكثير لا يعرفن ما هي الأجزاء الأكثر خطورة التي يجب التخلص منها في الفراخ، ولذلك سنوضح خلال السطور التالية ما هي الأجزاء الخطيرة التي تسبب مشاكل صحية في الفراخ والتي يجي التخلص منها.

الأجزاء المرة صحيًا في الدجاج والتي من الضروري التخلص منها

جلد الدجاج حيث يعتقد الكثير ان جلد الدجاج هو ما يضيف الطعم المميز للدجاج ولكن على العكس فهو جزء خطير يجب الابتعاد عن تناولها لأن كمية الدهون والسعرات الحرارية به عالية جدا يمكن أن تؤدي الي السمنة المفرطة وتسبب ارتفاع ضغط الدم وترسب الدهون في الجدار الداخلي الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بالجلطات.

رأس الدجاج وهي من الأجزاء التي يحبها الكثير ولكن لا يعرفن أنها خطيرة جدا على الصحة بسبب احتوائها على مجموعة من الفطريات التي في حالة دخولها الجسم تسبب العديد من المشاكل على الصحة لذلك يجب التخلص منها وتجنب تناولها.

رئة الدجاج وهي من الأجزاء التي تعد ملجأ لكل البكتيريا والفطريات وعند تناولها فينها تنتقل الي الجسم ويصعب على الجهاز المناعي مهاجمتها وبالتالي تسبب أمراض مختلفة وأكثرها السرطان.

ذيل الدجاج وهذا الجزء يكون متصل بالورك لذلك لا يتم التخلص منه بالرغم من أنه شديد الخطورة بسبب احتوائه على كائنات طفيلية لها العديد من المخاطر الصحية لذلك يحذر منه الأطباء.

كيفية التخلص من البكتيريا والزفارة في الفراخ قبل الطهي

هناك العديد من طرق تنظيف الفراخ ولكن معظمها غير فعال تماما ويمكن تنظيف الفراخ جيدا بخلطة الخل والليمون مع الماء حيث أن الاكتفاء بغسل الفراخ فقط بالماء من الأشياء الخاطئة، فمن المفترض أن يتم وضع الفراخ في خليط من الخل والليمون لمدة ساعة وبعد ذلك يتم شطفها بالماء وبعد ذلك البدء في عملية الطهي.