حتي لو عمرك 60.. ماسك القهوة والنشا سيجعلك بنت 18 سنة وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب

القهوة من المكونات الاساسية في العناية بالبشرة حيث أنها تستخدم في جميع المستحضرات الخاصة بتفتيح البشرة وذلك بسبب فوائدها التي تتميز بها وبقدرتها على التخلص من أي عيوب في البشرة ولكن دائما ما تكون أسعار هذه المستحضرات عالية جدًا وغير مناسبة لكل الفئات, وهذا ما جعل الكثير يتجهن الي استخدام القهوة بشكل طبيعي في البيت للأستفادة منه, وهناك العديد من خلطات القهوة التي يمكن استخدامها ولذلك خلال السطور التالية سنوضح أفضل طريقة لأستخدام القهوة في البيت لتبيض البشرة والجسم في لمح البصر.

مقشر القهوة والنشا الجبار للتخلص من اسمرار البشرة والجسم

خلطة القهوة مع النشا من الخلطات السحرية التي لها تأثير قوي على الجلد وخاصة في التفتيح وذلك بسبب قدرتها على تقشير الجلد والتخلص من طبقة الجلد الغامقة المتكونة عليه, وتساعد في تغذية خلايا البشرة وبالتالي تبدو البشرة بشكل صحي, وتعمل الخلطة على شد الجلد وتعالج الترهلات في الجسم ويمكن تحضير المقشر كالتالي:-

يتم وضع معلقة من القهوة مع معلقة من النشا ويوضع معهم معلقة دقيق أبيض, ويقلب كل المكونات.

يضاف على الخليط معلقتين من الليمون ومعلقة عسل أبيض, ومعلقة من خل التفاح.

يتم وضع معلقتين من زيت الزيتون ونقلب المكونات كلها معًا حتى تتجانس وبعد ذلك توزع على البشرة والجسم ويتم تدليكها بشكل رقيق على الجلد لتنشيط الدورة الدموية لمدة خمس دقائق.

تترك البشرة على الجلد عشر دقائق حتى تمتصها الخلايا وتستفيد منها وبعد ذلك يتم غسل الجلد بماء بارد.

ما هي أهمية القهوة على البشرة

أثبتت الدراسات أن القهوة لها قدرة كبيرة في تقليل ظهور علامات الشيخوخة على الجلد وذلك لأنها تنشط خلايا البشرة وتجعلها تفرز الكولاجين بقدر مناسب وبالتالي لا تظهر أي علامات تجعد في البشرة