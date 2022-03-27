اصنعي الزبادي البيتي بدون ماكينة او فرن من منزلك

يعد الزبادي هو مصدر أساسي لغذاء الأطفال والكبار، وحيث أن الزبادي من أحد مشتقات الألبان الغنية أيضاً بالبروتينات والفسفور والحديد، وكما يعد الزبادي أيضاً من الوصفات الضرورية للإنسان، لأنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد على الوقاية من الأمراض، كما يساعد أيضاً الزبادي على ترطيب الجسم ومد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية عالية، كما يعد الزبادي من إحدى مشتقات الألبان الضرورية والمفيدة لصحة الانسان، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية كالكالسيوم المفيد للعظام، ويضاف الزبادي نوع من أنواع البكتيريا النافعة، بالإضافة إلى فوائد الزبادي للصحه بشكل عام، ولهذا فيجب تناول الزبادي بشكل مستمر شهر رمضان بعد طعام السحور؛ لأنه يعمل على تحمل العطش والجوع في فترة الصيام، ويعد الزبادي من أهم وأشهى الأطباق التي توجد على سفرة سحور رمضان، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الزبادي في المنزل بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال المقال.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

تعتبر الأيام القادمة هي فترة حاسمه وينتظرها الجميع بشغف حيث تعتبر أيام رمضان من الأيام المباركة في العام والتي تعم فيها البركات والخيرات حيث يتم تحضير وجبات الإفطار والسحور من كافة الأصناف التي يشتهيها الأفراد ولكن يفضل الكثير من الأسر أن يتم تناول وجبات خفيفة في السحور حتى لا تسبب مشكلات عند النوم.

المكونات:

نصف كيلو جرام من اللبن الطازج ومغلي .

عدد أربع ملاعق كبيرة من الزبادي البلدي .

طريقة التحضير :