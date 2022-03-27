نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي الزبادي البيتي بدون ماكينة او فرن من منزلك في المقال التالي
يعد الزبادي هو مصدر أساسي لغذاء الأطفال والكبار، وحيث أن الزبادي من أحد مشتقات الألبان الغنية أيضاً بالبروتينات والفسفور والحديد، وكما يعد الزبادي أيضاً من الوصفات الضرورية للإنسان، لأنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد على الوقاية من الأمراض، كما يساعد أيضاً الزبادي على ترطيب الجسم ومد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية عالية، كما يعد الزبادي من إحدى مشتقات الألبان الضرورية والمفيدة لصحة الانسان، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية كالكالسيوم المفيد للعظام، ويضاف الزبادي نوع من أنواع البكتيريا النافعة، بالإضافة إلى فوائد الزبادي للصحه بشكل عام، ولهذا فيجب تناول الزبادي بشكل مستمر شهر رمضان بعد طعام السحور؛ لأنه يعمل على تحمل العطش والجوع في فترة الصيام، ويعد الزبادي من أهم وأشهى الأطباق التي توجد على سفرة سحور رمضان، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الزبادي في المنزل بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال المقال.
طريقة عمل الزبادي في المنزل
تعتبر الأيام القادمة هي فترة حاسمه وينتظرها الجميع بشغف حيث تعتبر أيام رمضان من الأيام المباركة في العام والتي تعم فيها البركات والخيرات حيث يتم تحضير وجبات الإفطار والسحور من كافة الأصناف التي يشتهيها الأفراد ولكن يفضل الكثير من الأسر أن يتم تناول وجبات خفيفة في السحور حتى لا تسبب مشكلات عند النوم.
المكونات:
- نصف كيلو جرام من اللبن الطازج ومغلي.
- عدد أربع ملاعق كبيرة من الزبادي البلدي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومى بغلى اللبن ثم بعد ذلك ضعيه فى الثلاجة لمدة يوم كاملة ثم بعد ذلك قومي بنزع القشطة عن اللبن ثم قومى بعد ذلك أغلي اللبن مرة اخرى وبعد ذلك اتركيه حتى يهدأ.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار الخلاط الكهربائى ثم ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي أربع ملاعق كبيرة من الزبادى البلدي مع كمية قليلة من الحليب الدافئ ثم بعد ذلك اخلطيهم جيداً معا ثم بعد ذلك ضيفى الخليط السابق مع باقى كمية اللبن الدافئ الموجودة وقلبى المزيج جيداً حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار أكواب صغيرة أو أطباق مخصصة للزبادي أو الطواجن الفخارية الصغيرة، وقومى بعد ذلك بسكب خليطاللبن بالزبادى في أكواب الصغيرة ثم قومى بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة أكثر من المتوسطة بعد ذلك قومي بوضع الأكواب في الفرن.
- الخطوة الرابعة اتركى الزبادى في الفرن لمدة تتراوح من ثلاث إلى أربع ساعات حتى يتماسك الزبادي ويتم النضج تماماً ثم بعد ذلك قومي بإخراج الزبادى من الفرن بعد أن يتم النضج تماماً واتركي الزبادي بعد ذلك حتى يبرد قليلًا ثم احفظي الزبادي في الثلاجة حتى يكون الزبادي جاهز للتقديم فى أى وقت بجانب المربى أو العسل الأبيض، أو قطع الفواكه الطازجة مثل الفراولة والموز.
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