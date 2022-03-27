كيكة الراوني الأصلية الهشة بجوز الهند بطريقة سهلة في المنزل

كيكة الراوني الهشة بجوز الهند تعتبر من المعجنات والوصفات التى لا تتطلب الكثير من المكونات ولا تتطلب الكثير من الوقت ولا مجهود طويل، وكما أنها من الحلويات التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها اللذيذ وطعمها المختلفة عن باقي الحلويات، كما أنها تنال إعجاب الجميع الكبار والصغار على حد سواء، كما أن أيضاً لها قيمة غذائية عالية نظراً لأنها تمتلك الكثير من الفوائد المتعددة، وهي من أنواع الكيك المفضل لدي الأطفال، وحيث أن كيكة الرواني اللذيذة تتميز بسهولة تحضيرها في المنزل، وسوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند بطريقة سهلة في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الرواني الهشة

المكونات:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول .

كوب واحد من السكر الأبيض .

كوب من الزبادي .

كوب من السميد .

نصف كوب من الزيت .

نصف كوب من جوز الهند .

عدد ثلاث حبات من البيض .

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال .

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا .

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر .

ذرة من الملح .

أثنين كأس من الشربات البارد .

طريقة التحضير :