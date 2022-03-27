نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الراوني الأصلية الهشة بجوز الهند بطريقة سهلة في المنزل في المقال التالي
كيكة الراوني الهشة بجوز الهند تعتبر من المعجنات والوصفات التى لا تتطلب الكثير من المكونات ولا تتطلب الكثير من الوقت ولا مجهود طويل، وكما أنها من الحلويات التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها اللذيذ وطعمها المختلفة عن باقي الحلويات، كما أنها تنال إعجاب الجميع الكبار والصغار على حد سواء، كما أن أيضاً لها قيمة غذائية عالية نظراً لأنها تمتلك الكثير من الفوائد المتعددة، وهي من أنواع الكيك المفضل لدي الأطفال، وحيث أن كيكة الرواني اللذيذة تتميز بسهولة تحضيرها في المنزل، وسوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند بطريقة سهلة في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كيكة الرواني الهشة
المكونات:
- كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- كوب من الزبادي.
- كوب من السميد.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من جوز الهند.
- عدد ثلاث حبات من البيض.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر.
- ذرة من الملح.
- أثنين كأس من الشربات البارد.
طريقة التحضير:
- أولاً قومي بضرب البيض مع كوب من السكر ثم ضيفي بعد ذلك ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا مع ثم كوب واحد من الزبادي ثم نستمر في الضرب جيداً ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف كوب من جوز الهند مع كوب واحد من السميد ثم نستمر في الضرب جيداً.
- ثانياً يتم إضافة ملعقة كبيرة من بشر البرتقال ثم قومي بإضافة كوب من الدقيق الأبيض مع ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر بعد ذلك يضاف إليهم ذرة من الملح ثم بعد ذلك تضاف عليه دفعات إلى الخليط وتقلب من أسفل لأعلي بالإسباتيولا وبعد ذلك لا نضيف الدفعة الثانية إلا بعد إختفاء الأولي تماماً ثم يتم مزجها جيداً مع الخليط السابق.
- ثالثاً قومي بادخال صينية الكيكة إلى فرن محمي مسبقاً علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 45 دقيقة أو حتى يتم النضج تماماً ونختبر نضج الكيك بخلة أسنان في وسط الكيك أو بسكينة حتى تخرج نظيفة من الكيك.
- رابعاً قومي بتقطيع الكيك قبل تسقيته بالشربات حتى يتغلغل الشربات في داخل الكيك بعد ذلك بسكب الشربات البارد على الكيك بعد خروجها من الفرن يضاف الشربات البارد على الكيك الدافئ ثم بعد ذلك يرش على الوجه الكيك جوز الهند وبعد ذلك أصبحت كيك الراوني بجوز الهند جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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