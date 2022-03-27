كريم منزلي لفرد الشعر المجعد وتنعيمة بطريقة طبيعية بسعر إقتصادي

الشعر من مظاهر جمال المرأة ويعد جاذبية لكل فتاه وسيدة، حيث تسعي كل من السيدات إلى تحسين الشعر المجعد و‏تنعيمه بشكل صحي لكي يزدادن جمالاً ويصبح شعرهم كحرير، ‏فبعض من الفتيات والسيدات يلجأ إلى مستحضرات التجميل وبعض الاخر يلجأ إلى الأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية وتضر فروة الرأس بكامل بعد مدة من استعملها، إليك وصفة طبيعية من صنع يديك تساعد على فرد الشعر المجعد وتكثيفه وتنعيمه في فترة قصيرة، ‏وكما أن الكريم يعطي جاذبية للشعر بشكل كبير ‏وبالتالي يصبح شعرك طويل والصحي بشكل طبيعي، لذا فأن وصفة تحتوي على العديد من الفوائد للشعر التي تجعله ينمو بشكل صحيح، نظراً لما يحتويه من العديد من الفيتامينات ‏والبروتينات الطبيعي الذي تجعل الشعر مفرد بشكل طبيعي ويقضي على التساقط نهائياً، كما يعطي الكثافة والنعومة المطلوبة، ولذلك فإنالوصفة تعمل على ترطيب الشعر وتعطي اللمعان للشعر وتطويله وتنعيمة بشكل صحي، وكما أن الكريم يعمل على تغذية الشعر من الجذورإلى الأطراف، كما أن زيت البابونج يعمل على ترطيب الشعر في العمق، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم من صنع يديك لفرد الشعر المجعد وتنعيمة بشكل صحي في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

‏ طريقة عمل ‏ كريم طبيعي لتنعيم الشعر

مشكلات الشعر من المشكلات التي لا نهاية لها خاصه إذا كان الشعر من النوع المجعد الخشن حيث يصاحب هذا النوع من الشعر الكثير من المشكلات الصحية مما يجعل الأفراد الذين يعانون من الشعر المجعد في ضيق مستمر بسبب عدم الحصول على شعر مفرود كما يوجد الكثير من الوصفات العلاجية الطبيعية.

المكونات:

عدد 10 قطرات من زيت إكليل الجبل .

ملعقة من زيت لب المشمش .

‏ أثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند .

‏ أثنين قطرة من زيت البابونج .

ربع كوب من زبدة الشيا .

ربع كوب من جل الألوفيرا .

طريقة التحضير :