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أحلى طريقة لعمل صينية الدجاج بالبطاطس من أهم الأطباق الرئيسية التي تقوم بتحضيرها دائما وتقديمها في الغذاء هي صينية الدجاج بالبطاطس وهناك العديد من الطرق لتحضير هذه الوصفة الرائعة، دائما نفضل تحضير الوجبات الأصلية التقليدية وهذا لأن هذه الوصفات دائما تكون لذيذة وشهية، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أخف وأحلى وأطعم طريقة لتحضير صينية الدجاج بالبطاطس بدون اضافة طماطم. مقادير صينية الدجاج بالبطاطس فرخة كاملة مقطعة أربع قطع.

4 حبات من البطاطس (المقطعة دوائر متوسطة).

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

6 فصوص ثوم مفروم.

3 معالق كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة الكمون.

خضروات مشكلة (اختياري). طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس في البداية نقوم بتنظيف الدجاجة جيدا بالماء والملح لكي نتخلص من كافة الروائح الغير محببة للفراخ.

بعد ذلك نقوم بوضعها في المصفاة لكى تتخلص من السوائل العالقة بها.

ثم نقوم بتقشير حبات البطاطس ونقوم بتقطيعها حلقات متوسطة الحجم.

نخلط ملعقة من الزبدة على ملعقة صغيرة من الثوم المفروم والقليل من الملح مع بعضهم.

نوزع خليط الزبدة بالثوم على البطاطس سوف يعطيها طعم مميز جدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع صينية الفرن على النار ونضيف القليل من الزيت وعندما تسخن نقوم بوضع قطع الدجاج و تشوح قطع الدجاج لكى تأخذ صدمة.

نضيف على الدجاج ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ونقلبه مع الدجاج جيدا ثم نضيف الملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك نرفع الدجاج من على النار ونقوم بوضع قطع البطاطس المتبلة و نشوحها مع بعضهم.

نضع على البطاطس الكمون و البهارات نشوحها مع بعضهم، يمكنك إضافة خضروات مشكلة حسب الرغبة.

بعد ذلك نقوم بتسوية البطاطس ونقوم بوضع قطع الدجاج على البطاطس.

نضيف ربع كوب من الماء على صينية الدجاج بالبطاطس و نقوم بتغليفها بورق المنيوم.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 45 دقيقة.

بعد ذلك نرفع ورق الالومنيوم ونقوم بتشغيل الشواية لكي تأخذ لون الشوي المميز.

نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقديمها بجانب الأرز بالشعرية وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أحلى طريقة لتحضير صينية الدجاج بالبطاطس بدون طماطم سهلة و خفيفة بطعم مميز - ثقفني

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