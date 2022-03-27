معجزة كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة هو من أفضل وصفات تفتيح مسام الجلد، حيث أن تركيبه كريم ميبو العلاجية تعمل على تفتيح المسام وتنقية الوجه من الحبوب والكلف وآثار النمش وحبوب الشباب والحبوب الموجودة تحت الجلد، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة من حروق الشمس والحروق النارية، ويعتبر معالج قوي لمسام البشرة، كما يعتبر النشا أيضا من أهم المكونات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة، حيث أن نشا الذرة يقوم بتوحيد لون البشرة، كما يعمل على تنقية البشرة من الشوائب الموجودة بها.

كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

يعتبر كريم ميبو والنشا من أكثر المكونات فعالية في تبييض البشرة، حيث يمكن عمل الوصفة كما يلي:

المكونات

عبوة من كريم ميبو الأصلي.

كوب من النشا.

5 ملعقة من جيل الصبار الأصلي.

4 ملعقة من الجليسرين النقي.

3 ملعقة من أي زيت نباتي طبيعي

طريقة التحضير

يتم عمل هذه الوصفة والاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة شهر كامل للاستخدام اليومي.

نقوم بخلط كافة المكونات السابقة معا في الطبق عميق، ونتأكد من تجانس كافة المكونات معا.

نقوم بإحضار علبة زجاجية فارغة نظيفة ومعقمة ونحفظ الخليط بداخلها.

عند الاستخدام نقوم بدهن البشرة بهذا الخليط الفعال في تفتيح لون البشرة والرقبة.

يتم توزيع الكريم على البشرة لمدة ساعة، ثم يتم شطفه بالماء الفاتر بعد أن يجف تماما.

تستخدم تلك الوصفة مرتين في اليوم.

معجزة كريم ميبو والنشا للتفتيح الفوري للبشرة

تعد هذه الوصفة من أسهل وصفات تفتيح البشرة، ويتم تحضيرها كالتالي:

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من كريم ميبو.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من أي كريم مرطب.

طريقة التحضير