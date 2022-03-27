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طرق عمل مشروبات رمضان، تعتبر العصائر من أهم المشروبات طوال شهر رمضان التي لا يمكن الاستغناء عنها على الإفطار، كما لا يمكن الاستغناء عن التمر حيث يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والبروتين وهذه العناصر ضرورية للصائمين للتعويض عن فترة الصيام التي تظل لوقت طويل، ويمكنكم معرفة طريقة عمل أفضل المشروبات الرمضانية من خلال السطور التالية. طريقة عمل أفضل المشروبات الرمضانية تتمثل طرق عمل مشروبات رمضان الشهية واللذيذة من خلال الآتي: طريقة عمل التمر الهندي المقادير نصف كيلو من التمر الهندي.

ثلاث أكواب من السكر.

ثلاث لترات من المياه. طريقة التحضير نحضر وعاء على النار ونضع به ثلاث أكواب من السكر.

كما يتم وضع نصف كيلو من التمر الهندي مع الاستمرار في التقليب حتى يأخذ اللون البني الفاتح.

نضيف بعد ذلك ثلاثة لتر من المياه.

يترك على النار لمدة نصف ساعة حتى يصبح القوام ثقيل.

يرفع التمر مع على النار ويصفى بالمصفاة.

ننتظر حتى يبرد تماماً ويحزن لاستخدامه بعد ذلك بسهولة في إعداد أشهى عصير تمر هندي. طريقة عمل الخروب المكونات نصف كيلو من الخروب.

كوب واحد من السكر.

ثلاث لترات من المياه.

كوبين من السكر. طريقة التحضير نقطع الخروب قطع صغيرة، ثم نقوم بإحضار صينية ونوزع عليها الخروب.

كما يتم وضع السكر على هذه القطع مع ضرورة توزيع السكر عليه جيداً.

نضع هذه الصينية بالفرن لكي يتم تحميصه.

يتم وضع الخروب بوعاء على النار، ثم يتم إضافة ثلاث لترات من المياه.

نضيف بعد ذلك كوبين من السكر ويقلب جيداً.

يترك على نار هادئة لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع ضرورة التقليب باستمرار.

يرفع من على النار ويصف جيداً.

في النهاية ننتظر حتى يبرد ونقوم بتخزينه.

يصبح بذلك جاهز لتقديم. طريقة عمل العرقسوس المكونات كوب من عرقسوس.

ماء حسب الرغبة.

ربع ملعقة من الكربونات. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به العرقسوس.

يتم وضع بعد ذلك ربع ملعقة من كربونات.

نضيف القليل من المياه، مع الاستمرار في التقليب.

نحضر طبق ونفرد عليه هذه المكونات.

من الضروري تركه حتى يجف تماماً.

نحضر قطعة من القماش ونضع العرقسوس به ثم نضعه بالثلاجة حتى نقوم بتقديمه. عمر شويل - جدة طريقة عمل أفضل المشروبات الرمضانية اللذيذة بمكونات بسيطة - ثقفني

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