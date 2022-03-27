نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمل صلصة الطماطم غلط تعلمي الطريقة الصحيحة مثل أكبر المصانع وتحدي الطعم واللون والقوام في المقال التالي
الطماطم من الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ حيث تستخدام مع العديد من الوصفات ويمكن استبدال الطماطم الطازجة بصلصة الطماطم في حالة ارتفاع اسعار الطماطم, ولكن يتم شراء الصلصة الجاهزة والتي تكون تكلفتها عالية ايضا وبجانب ذلك فهي غير مضمونة في المصدر وتحتوي على مواد كيميائية للحفاظ عليها من العفن, ولذلك يرغب الكثير من ربات البيوت في تحضير صلصة الطماطم في البيت لتخزينها واستخدامها في الوصفات المختلفة ولذلك سنوضح خلال السطور القادمة افضل طريقة لعمل صلصة الطماطم في البيت بسهولة.
ما هي مقادير عمل صلصة الطماطم الصحيحة
- ثلاث كيلوات من الطماطم.
- معلقة صغيرة ملح.
- معلقة صغير سكر.
- ربع كوب ماء.
- حبة بنجر.
طريقة عمل صلصة الطماطم بشكل احترافي في البيت مثل المصانع
تحضير صلصة الطماطم في البيت سهل جدا ولا يحتاج الي خطوات متعددة او مكونات معقدة وهو وكالتالي:-
- يتم غسل الطماطم جيدا وتقطيعها الي اجزاء صغيرة وتوضع في اناء على النار.
- يوضع على الطماطم الماء وتقطع عليها حبة البنجر حيث تساعد في جعل لون الصلصة أحمر مثل صلصة المصانع الجاهزة.
- تترك الطماطم على نار هادئة لمدة من ساعة الي ساعة ونصف حتى تنضج تماما.
- يتم ترك الخليط حتر يبرد تماما ويتم خلطة في الخلاط او استخدام الخلاط اليدوي في حالة توافره.
- بعد خلط الطماطم يتم تصفيتها في مصفاه ضيقة حتى يتم التخلص من البذور ةقشور الطماطم ويكون قوام الصلصة ناعم.
- في اناء به ربع كوب من الزيت توضع الطماطم مرة اخري على نار هادئة حتى تتبخر كل السوائل الموجودة بها وبعد ذلك يتم وضع السكر والملح ويقلبان معا حتى يمتزجا, ويجب قبل وضع الطماطم التأكد من ان الزيت ساخن جدا.
- لا يجب تغطيه الطماطم في الخطوة السابقة حتى لا تتراكم السوائل بها وتسبب تلف في معجون الصلصة بعد مدة قصيرة من تخزينه.
- ترفع صلصة الطماطم من النار تترك تبرد تماما وبعد ذلك يتم تعبئتها في اكياس نظيفة ووضعها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرنا بنعمل صلصة الطماطم غلط تعلمي الطريقة الصحيحة مثل أكبر المصانع وتحدي الطعم واللون والقوام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.