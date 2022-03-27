ضاع عمرنا بنعمل صلصة الطماطم غلط تعلمي الطريقة الصحيحة مثل أكبر المصانع وتحدي الطعم واللون والقوام

الطماطم من الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ حيث تستخدام مع العديد من الوصفات ويمكن استبدال الطماطم الطازجة بصلصة الطماطم في حالة ارتفاع اسعار الطماطم, ولكن يتم شراء الصلصة الجاهزة والتي تكون تكلفتها عالية ايضا وبجانب ذلك فهي غير مضمونة في المصدر وتحتوي على مواد كيميائية للحفاظ عليها من العفن, ولذلك يرغب الكثير من ربات البيوت في تحضير صلصة الطماطم في البيت لتخزينها واستخدامها في الوصفات المختلفة ولذلك سنوضح خلال السطور القادمة افضل طريقة لعمل صلصة الطماطم في البيت بسهولة.

ما هي مقادير عمل صلصة الطماطم الصحيحة

ثلاث كيلوات من الطماطم.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغير سكر.

ربع كوب ماء.

حبة بنجر.

طريقة عمل صلصة الطماطم بشكل احترافي في البيت مثل المصانع

تحضير صلصة الطماطم في البيت سهل جدا ولا يحتاج الي خطوات متعددة او مكونات معقدة وهو وكالتالي:-