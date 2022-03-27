نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر الحقيقي لعمل كحك العيد الفاخر دايب وناعم وأحلى من الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل كحك العيد الدايب، كحك العيد هو طبق أساسي يقدم أول يوم عيد الفطر بجانب البسكويت والحلويات الأخرى، والذي يعشقة الصغار والكبار، والكثير من الأسر تفضل التشارك في عمل كحك العيد في المنزل حيث يجتمع الأطفال والعديد من أفراد الأسرة لعمل الكحك والشعور بأجواء العيد المبهجة، وهناك العديد من الطرق المميزة لعمل كحك العيد أيضًا بحشوات مختلفة إلا أننا من خلال هذا المقال نذكر الطريقة الأسهل والألذ التي تمكنك من تقديم كحك مميز للعيد.
طريقة عمل كحك العيد الدايب
كحك العيد هو أحد الأشياء التي لابد من وجودها فى البيت وبدونه لن تكتمل فرحتنا، فيتم تحضيره فى الأعياد بكثره ويتم تقديمه بجانب بعض المشروبات والحلويات والشيكولاته والبسكويت، وإليكم فيما يلي طريقة كحك العيد الدايب بمقادير مضبوطة:
المكونات:
3 أكواب من السمن.
5 أكواب من الدقيق.
¼ كوب من السمسم المنقى.
رائحة الكحك ملعقة صغيرة.
علبة نوتيلا.
ذرة ملح
قطعة خميرة كبيرة.
خطوات تحضير كحك العيد
- في إناء عميق يتم وضع الدقيق ورائحة الكحك والملح، مع عمل حفرة في المنتصف.
- في وعاء على النار يتم تسخين 2 كوب من السمن ثم يصب مباشرة في الحفرة ويتم تقليبة بالملعقة جيدًا حتى يبرد ثم قومي بفركة باليد.
- في كوب يتم وضع الخميرة والسكر والماء الدافئ مع التقليب، ويضاف مباشرة إلى الدقيق بالسمن الذي تم تحضيره مسبقًا.
- يتم تقليب الخليط وتضاف كوب السمن المتبقية مع الاستمرار في التقليب إلى أن يتشرب الدقيق السمن وتحصلي على عجينة لينة متماسكة.
- يتم تغطية العجينة ووضعها في مكان دافئ إلى أن ترتفع.
- تقطع العجينة إلى كرات صغيرة متساوية ثم نبدأ بوضع ملعقة من النوتيلا بداخل كل قطعة من العجينة وغلقها جيدًا.
- يمكن استبدال النوتيلا بالعجوة والملبن.
- يرص الكحك في صاج مدهون بزيت أو سمن ويتم إدخاله الفرن على درجة حرارة هادئة حتى يصير لون الكحك ذهبيًا ثم يتم إخراجه من الفرن ووضعه في طبق التقديم ويمكن رش السكر البودرة على الوجه حسب الرغبة.
- يمكن تقديم بعض المشروبات الساخنة أو الباردة بجانبه.
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