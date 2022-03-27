السر الحقيقي لعمل كحك العيد الفاخر دايب وناعم وأحلى من الجاهز

طريقة عمل كحك العيد الدايب، كحك العيد هو طبق أساسي يقدم أول يوم عيد الفطر بجانب البسكويت والحلويات الأخرى، والذي يعشقة الصغار والكبار، والكثير من الأسر تفضل التشارك في عمل كحك العيد في المنزل حيث يجتمع الأطفال والعديد من أفراد الأسرة لعمل الكحك والشعور بأجواء العيد المبهجة، وهناك العديد من الطرق المميزة لعمل كحك العيد أيضًا بحشوات مختلفة إلا أننا من خلال هذا المقال نذكر الطريقة الأسهل والألذ التي تمكنك من تقديم كحك مميز للعيد.

طريقة عمل كحك العيد الدايب

كحك العيد هو أحد الأشياء التي لابد من وجودها فى البيت وبدونه لن تكتمل فرحتنا، فيتم تحضيره فى الأعياد بكثره ويتم تقديمه بجانب بعض المشروبات والحلويات والشيكولاته والبسكويت، وإليكم فيما يلي طريقة كحك العيد الدايب بمقادير مضبوطة:

المكونات:

3 أكواب من السمن.

5 أكواب من الدقيق.

¼ كوب من السمسم المنقى.

رائحة الكحك ملعقة صغيرة.

علبة نوتيلا.

ذرة ملح

قطعة خميرة كبيرة.

خطوات تحضير كحك العيد