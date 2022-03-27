نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناوله مره واحدة يطرد 10 كيلو من الفضلات الكريهة كالاحجار وامساك السنين سيختفي وتخفف بطنك بشكل كبير في المقال التالي
أن تنظيف القولون من الأمور المهمة جدا وخاصة لمن يعاني من انتفاخ القولون حيث نجد أن من يعانى من القولون العصبي فعند تراكم البراز لديهم وتكونه كالأحجار في المعدة يسبب ذلك كثير من المتاعب والالم والانتفاخ وتراكم الغازات وعدم راحة العدة لذلك قام هؤلاء بالبحث عن المشروبات الطبيعية التي تساعد على خروج السموم من المعدة وتخلصنا من الأحجار المتراكمة حيث يمكن لسنين من الفضلات تخرج بسرعة جدا بعد تناول هذا المشروب وهذا المشروب هو خل التفاح حيث يعرف خل التفاح بمدى قدرته على نزول الأحجار والتخلص منها وسوف نوضح طريقة استخدامه من خلال هذا المقال.
وصفة خل التفاح للتخلص من السموم المتراكمة
المكونات:
- ربع كوب خل تفاح.
- ملعقة عسل كبيرة.
- بقدونس مفروم.
- لتر ماء.
طريقة التحضير:
- نحضر خل التفاح ونضعه في وعاء ونضع عليه العسل ونقلبهم سويا ونضعهم جانبا.
- نحضر البقدونس بعد غسله وفرمة جيدا نقوم بوضعه في وعاء ونضع عليه الماء ويتم رفع الخليط على النار ونتركه حتى يغلي.
- وعند تمام الغليان نصفيه ونأخذ الماء الخاص به ونضعه في وعاء مع العسل والخل ونقلبهم جيدا.
- يوضع الخليط في الثلاجة ونأخذ منه كل يوم كوب على الريق.
- سوف نلاحظ سرعة التخلص من الفضلات المركونة على الجسم.
فوائد خل التفاح
يتواجد خل التفاح بكثرة في مناطق البيع العطارين وعلى الرغم من سعره الرخيص ألا أنه يكوم له فوائد عديدة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية.
- يخلصنا من الفضلات المتراكمة ،يساعد على إنقاص الوزن.
- يقوي مناعة الجسم كثيرا ويساعد في تقليل الكوليسترول الموجود في الجسم.
- يعمل على التخلص من الكوليسترول الضار ويوازن بينه وبين الكوليسترول النافع.
- يمنحنا معدة مسطحة في وقت قياسي.
- يساعد على نسف الأرداف والتخلص منها.
- يقوي عضلة القلب ينعش صحة القلب ويخلصنا من النوبات القلبية ويساعد في تقليل حدوث تصلب الشرايين.
- يعمل على تفعيل البكتيريا المفيدة في المعدة.
- يساعد على محاربة الأمراض ويسهل عملية الهضم ويعمل على إراحة المعدة.
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