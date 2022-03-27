بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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فرد الشعر الخشن بالخميرة من أهم ما تبحث عنه كل فتاة ترغب في الحصول على الشعر بخصل ناعمة خالية تماما من أي مظهر للتجاعيد، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نتعرف عل أهم المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن تدخل في عمل تركيبة الخميرة والتي لها القدرة على التعزيز للملمس الناعم للشعر وفيما يلي نوضح أهم المعلومات عن المكونات الأساسية لعمل خلطة تنعيم الشعر الطبيعية، والتي تعد من بين أرخص تركيبات الكيراتين المنعمة للشعر والتي تقي أيضا من تواجد التجاعيد على الشعر، وفيما يلي نوضح أهم المقادير الأساسية لعمل الخليط مع بيان أهم الخطوات الأساسية للتحضير.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
الشعر الخشن بالخميرة من الممكن معالجته من العديد من المشكلات، والتي من أبرزها الجفاف والخشونة، ومن الممكن لكل من تعاني من الشعر الجاف المتقصف أن تستخدم خلطة ممتازة من الخميرة تعمل على تعزيز نعومة الشعر والتخلص من العديد من المشكلات بفروة الرأس والتي من أهمها مشكلة القشرة مع تعزيز نمو الشعر، وأهم مقادير التركيبة ما يلي، أهم المكونات الواجب استعمالها لتحضير خلطة الخميرة ما يلي:
- ملعقة صغيرة من مكون الخميرة الفوري.
- بيضة كاملة.
- زيت زيتون.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة زيت الياسمين.
كيفية استخدام الخميرة لفرد الشعر الخشن
أبرز الخطوات التي من الممكن أن تستخدم لعمل خلطة الخميرة وتطبيقها على الشعر ما يلي في تلك النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بإذابة مكون جل الصبار فوق حمام مئي.
- ضعي الخميرة مع مكون جل الصبار مع التقليب المستمر.
- الزيوت الطبيعية تتم إضافتها.
- بقية المكونات من النشا مع البيضة بعد خفقها جيدا يتم وضعهم بالوعاء مع التقليب المستمر.
- بعد التأكد من تماما الخلط للمكونات يتم بدء التطبيق على الشعر.
- مدة التطبيق على الشعر من ربع إلى نصف ساعة بعدها يتم غسل الشعر لإزالة آثار خلطة الخميرة.
- كما أنه من الممكن أن تتكرر خطوة تطبيق الخليط من مرة لمرتين بالأسبوع للحصول على شعر أملس وناعم.
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