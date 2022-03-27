بأسرار الحاتي.. ملعقة سحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك

الكفتة المشوية من الوصفات المتميزة والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت وفي أقل وقت ممكن حيث تعتبر وصفة الكفتة من الوصفات المحبوبة والتي يفضلها عدد كبير من الأشخاص ويطلبها مختلف أفراد الأسرة من ربة المنزل، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات عن المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تدخل في عمل خليط الكفتة وبأقل الإمكانات وأفضل المقادير والتي نتابعها من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المقادير التي من الممكن أن تستخدم في عمل خلطة الكفتة والتي من الممكن أن يتم عملها وفي أقل وقت ممكن وإليك خطوات الإعداد الأفضل للكفتة المحضرة عن طريق الشواء.

طريقة عمل الكفتة المشوية

الكفتة المشوية تعتبر من بين أهم الوصفات المطلوبة والتي من الممكن الحصول عليها من خلال استعمال اللحم المفروم وتنكيهه بالمكونات الآتية لعمل أفضل خليط متميز من اللحم المفروم بالتوابل المميزة لعمل أفضل وصفة كفتة متميزة والمكونات نعرضها من خلال ما يأتي:

المكونات

كيلو من مكون اللحم المفروم.

توابل الكفتة.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل.

ملعقتان من مكون البقسماط.

بقدونس مفروم.

بصل مبشور.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم عمل خليط الكفتة المتميز عن طريق الاستعانة بالخطوات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على الكفتة مثل وصفة الحاتي وأهم الخطوات ما يلي:

الخطوة الأولى تكون باستعمال وعاء ملائم يتم فيه وضع اللحم المفروم مع البصل المبشور والبقدونس المفروم.

وضع البقسماط مع التوابل والبيكينج بودر في وعاء منفصل ويتم الخلط بينهم.

بعدها من الممكن أن تضف بقية المكونات على خليط الكفتة لتنكيهها وللحصول على أفضل مذاق للخليط.

بعد ذلك يفضل تشميع خليط اللحم المفروم في الثلاجة.

بعد العجن والتشميع للخليط يتم البدء في التشكيل لأصابع الكفتة ومن ثم يكون من السهل الحصول على الكفتة متماسكة ويتم الشوي للكفتة بعدها باستعمال جريل الفحم.

بعد العجن والتشميع للخليط يتم البدء في التشكيل لأصابع الكفتة ومن ثم يكون من السهل الحصول على الكفتة متماسكة ويتم الشوي للكفتة بعدها باستعمال جريل الفحم. من المهم أن تتم خطوة تقليب الكفتة على مختلف الجهات لتمام التسوية.

الكفتة المشوية من الأكلات التي من السهل أن يتم إعدادها في البيت، حيث أن الكفتة من الأكلات المحببة لدي الكثير من الأشخاص بسبب طعمها الجيد لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل الكفتة المشوية والسر في تماسكها وعدم انكماشها هو إضافة ملعقة من البيكنج بودر الي الكفتة.