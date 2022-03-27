سم قاتل يفقدك حياتك.. كوب واحد من هذا المشروب اليومي يرفع مستويات الكولسترول في الدم ويسبب الجلطات وأزمات القلب تجنبوه فورا

نجد أن زيادة الكوليسترول في الدم امر خطير جدا ويؤثر على صحتنا كثيرا ويؤدي إلى حدوث تصلب الشرايين وعدم وصول الدم إلى القلب فتلك المادة الشمعية تكون داخل الشرايين تدمر صحة القلب كثيرا وأن تناول كوب من المياه الغازية التي يتناولها الناس بشكل مستمر دون علم تزيد من الكوليسترول في الدم وتدمر صحتنا وسوف نوضح أضرارها وأهم المشروبات الصحية التي يجب تناولها من خلال هذا المقال.

أضرار المشروبات الغازية

يتناول بعض الناس المشروبات الغازية بصفة يومية وبكثرة دون يعرفوا أن لها أضرار كثيرة وانها تؤثر على صحتنا وسوف نوضح أضرارها من خلال النقاط التالية..

تؤدي إلى زيادة السكر في الدم مما يجعلها تؤدي إلى حدوث خطر على مرضى السكر.

تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

تعمل على انسداد الأوعية الدموية التي تقوم بتوصيل الدم إلى القلب كما تؤدي إلى حدوث السمنة وزيادة الوزن.

تؤدي إلى زيادة دهون الكرش بنسبة كبيرة وزيادة طبقات السمنة.

تؤدي إلى حدوث الجلطات الدماغية ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

تناول كوب واحد منها بشكل يومي كفيل أن يدمر صحتنا مع مرور الوقت.

تجعل وجود جفاف في الجسم.

تؤدي إلى حدوث الانتفاخات وعسر الهضم كما أنها تؤثر على صحة الحامل كثيرا.

المشروبات الصحية التي يجب تناولها

نجد أن المياه الغازية مليئة بالأضرار الكثيرة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة لذلك يجب استبدالها ببعض المشروبات الصحية وسوف نوضح قائمة بالمشروبات الصحية نقدمها لكم من خلال النقاط التالية..