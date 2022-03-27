انقذ اسنانك من التسوس.. مكون رهيب لتبيض الأسنان كالؤلؤ في 3 دقائق وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر

يسعى الكثير من الأشخاص للحصول على أسنان ناصعة البياض، وابتسامة مشرقة كالابتسامه المشهورة بابتسامة هوليوود، ويوجد هذة طرق للحصول على ابتسامة هوليود، من خلال بعض الطرق الطبيعية للحفاظ على الأسنان والتخلص من البقع الجيرية بالأسنان وأخرى بالذهاب إلى طبيب الأسنان والقيام بعملية تنظيف الأسنان وهذه تتكلف الكثير من المال، ولكن قبل كل شيء يجب الحفاظ على الأسنان بغسلها يوميا وعدم السماح بتراكم باقي الأطعمة بين الأسنان وتراكم الجير على الأسنان، وبعض من أسباب تكون الجير قد يرجع لسبب وراثي، وسنعرض لكم بعض الطرق لتبييض الأسنان بمكونات سحرية.

تبيض الاسنان في المنزل بمكون سحري

ربنا مشكلة اصفرار الأسنان ليست بمشكلة مؤلمة ولكنها قد تؤدي إلى فقدان ثقتك بنفسك، لذا يجب الحرص على الحصول على أسنان بيضاء كالثلج وابتسامة مشرقة وسنقوم بعرض بعض الطرق السحرية لتنظيف الأسنان.

التخلص من اصفرار الأسنان بإستخدام قشر الموز

يحتوى قشر الموز على الكثير من الفوائد التى يجهلها الكثير فهو يحتوى على عدد من المعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، لذا يساهم بشكل كبير في تقوية الأسنان ويمكن استخدامه عن طريق دعك الأسنان جيدا بقشر الموز من الناحية الداخلية لقشرة الموز، وللحصول على أقصي يجب ترك الشر لمدة حوالي خمس دقائق.

الحصول على ابتسامة مشرقة باستخدام صودا الخبز

صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم أحد الوسائل الطبيعية للحصول على أسنان بيضاء والتخلص من اصفرار الأسنان ويستخدم عم طريق وضع القليل من صودا الخبز على فرشاة الأسنان وإضافة القليل من معجون الأسنان ودعك الأسنان بالطريقة الاعتيادية ولا يجب الإكثار من استخدام صودا الخبز من مرة إلى مرتين كل أسبوع فقط .

ويمكن أيضا وضع صودا الخبز على فرشاة ناسفة ودعك الأسنان على الناشف والتأكد من عدم وجود أي التهابات باللثة.

استخدام قشر البرتقال في تبييض الأسنان

يحتوي قشر البرتقال على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة أيضا فيمكن استخدامه عن طريق دعك قشر البرتقال في الأسنان ويمكن أيضا استخدام بودرة قشر البرتقال في دعك وتنظيف الأسنان فسوف يعمل على محاربة الطفيليات على الأسنان والقضاء على الإصفرار،، توجد وصفات كثيرة جدا يمكنك عملها في المنزل للتخلثىمن مشكلة الاصفرار والجير الموجود في الإسنان لديكي لذلك يجب عليكي لكي تتخلص من هذه المشكلة ان تقومي باستعمال مكون سحرب في مطبخك يساهم في التخلص من هذه المشاكل الصحية الموجودة في الإسنان بدون تكاليف إطلاقا وهذا المكون قد ذكرناها في النقال يمكنك استعماله بسهولة