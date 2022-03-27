الرمان على النار فكرة جبارة أغلي من الذهب طريقة جديدة أول مرة تشوفيها اتحداكي هتعمليها حالا

الرمان هو أحد الفواكه المفضلة لدى الكثير سواء الكبار والصغار فهو يعمل على تقوية جدار المعدة وتقوية وتخفيف الألم المفاصل، كما له دور كبير في الحفاظ على الجسم من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب، يوجد الرمان في فصل الصيف، ويمكن تناول على شكل حبيبات أو عصير ونقدم لكم فكرة هائلة أغلى من الذهب لعمل الرمان على النار وتكوين ديس الرمان وسنعرض لكم كيفية إعداد دبس الرمان فيما يلي.

الرمان على النار فكرة هائلة اغلي من الذهب

عند قراءة العنوان ينصب بحالة من الاستغراب ولكن إذا قمنا بتحضير هذه الطريقة التى سنقدمها مرة واحدة فقط لن تستغنى عنه ابدا وسنعرض لكم أولا فوائد دبس الرمان فيما يلي.

فوائد دبس الرمان

يدخل دبس الرمان في الطعام ويستعمل كأحد محسنات الطعم التى تزيد من شهية الطعام وتعطى له مذاق خاص.

يدخل دبس الرمان في الطعام ويستعمل كأحد محسنات الطعم التى تزيد من شهية الطعام وتعطى له مذاق خاص. كما يمكن وضع دبس الرمان على المشويات بأنواعها.

يعطى مذاق خاص للأطعمة لما له من مذاق حلو وحامض.

كيفية إعداد دبس الرمان

سنوضح لكم طريقة تحضير دبس الرمان بالتفصيل ولكن سنقدم لكم أولا المكونات التى تتطلب إعداد دبس الرمان وهى؛

حوالى كيلو من الرمان.

كوب من عصير الليمون الطازج.

كوب ونضف من السكر.

طريقة التحضير؛

أولا علينا أن نقوم بغسل الرمان جيدا وتقشيره.

بعد ذلك نقوم بوضع حبيبات الرمان وتعييرها بستة أكواب متساوية من عصير الرمان الطازج بعد تصفيته تماما.

بعد ذلك نقوم بوضع حبيبات الرمان وتعييرها بستة أكواب متساوية من عصير الرمان الطازج بعد تصفيته تماما. نقوم بوضع عصير الرمان في وعاء على نار متوسطة.

ثم نقوم بوضع عصير الليمون الطازج على عصير الرمان مع التقليب.

ثم نقوم بوضع عصير الليمون الطازج على عصير الرمان مع التقليب. ننتظر حتى الغليان ثم نقوم بوضع السكر تدريجيا مع التقليب الجيد .

نلاحظ ترسب دبس الرمان أسفل الوعاء هكذا يكون دبس الرمان جاهز.

ولكن علينا أن نتركه حتى يهدأ ويبرد ثم نقوم بوضعه في زجاجات للحفاظ عليه.

يمكن أن يظل خارج الثلاجة لفترة طويلة حيث تم تحضيره بطريقة التكثيف وهى من أفضل طرق تخزين طويلة الأمد.

يمكن استخدام دبس الرمان كصلصة أو يتم تناوله هكذا من مرة إلى مرتين يوميا ولكن لا ينصح بالأكثار من تناول دبس الرمان لمرضى السكري .

الكثير مننا يعشق الرمان وله فوائد كثيرة جدا. للجسم حيث أنه يستخدم في التخسيس بصورة كبيرة وأيضا يقوي المناعة ولكن أكثر الناس لا نستطيع تقشير الرمان بسهوله ويمكن التخلصىمن هذه المشكلة باستخدام السكين أو قمتها التفاح التي تعمل بصورة كبيرة على التخلص من مشكلة تقشير الرمان وتخلصك من هذه المشاكل بسرعة وبدون مجهود عليكي لعمل دبس الرمان أن تتبغي الخطوات