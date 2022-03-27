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من أكثر الأشياء التي تهدد بصحتنا وصحة أبنائنا وتسبب لنا الكثير من الأمراض وفي الأحيان تسبب لنا الوفاة هي الزيوت والدهون لأنها تعمل على إنسداد الشرايين التي تسمح هذه الشرايين بدخول الهواء في الرئتين، ونصاب نتيجة لإنسدادها إلى الجلطات الحادة التي تسبب الوفاة في النهاية، ومن أكثر الأشياء التي تسبب لنا ضيق في التنفس وإنسداد هذه الشرايين هي قلي البطاطس والباذنجان والفلفل الأخضر حيث هذا القلي يضيع من القيمة الغذائية لهذه الخضروات، وعلينا أن نتناول هذا الطعام بطريقة صحية حتى لا نصاب بهذه الأمراض. مكونات عمل البطاطس المقلي بدون زيت ثلاث حبات من البطاطس كبيرة الحجم.

كمية قليلة من الزيت.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

حبة واحدة من البيض. طريقة عمل البطاطس المقلي بدون زيت قومي بتقشير حبات البطاطس وأغسليها جيدا بالماء وقومي بتقطيعه على شكل أصابع.

أحضري حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وقومي بسلقها لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك ضعي طاسة مسطحة على النار وضعي بها كمية من الزيت قليلة.

بعد ذلك أحضري طبق وضعي به بيضه واحدة وقومي بخفقها جيدا، بعد ذلك قومي بوضع كمية من البطاطس في البيض ثم ضعي البطاطس في الملح والخل وقومي بقليه في الزيت.

اتركي البطاطس في الزيت حتى ينضج ويصل للون الذهبي الفاتح وعند وصوله إلى هذا اللون قومي برفعه من على النار وضعي في طبق التقديم كمية من المناديل الخاصة بالمطبخ والخالية من الروائح.

بعد ذلك ضعي كمية من البطاطس في هذا الطبق ثم قومي بتقديمه بطريقة صحية ويصبح بذلك جاهز لتناوله بأشهى طعم.

والبعض من الناس يقومون بتناول البطاطس في العديد من الأوقات لأنه يصبح بطريقة صحية خالية من الزيوت وعليكي بتناوله في الصباح والمساء لأنه ليس أي أضرار على الصحة، وقومي بتناول بعض المقبلات والإضافات التي تقبيلن بها وترغبين بتناولها مثل الفول والطعمية أو تناول البطاطس في ساندوتشات لأنها تعمل على إشباع المعدة بشكل صحي. عمر شويل - جدة خلطة صحية لقلي البطاطس المقرمشة بطريقة صحية وبدون ما يمتص زيت وبطعم لذيذ - ثقفني

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