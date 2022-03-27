نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج القشرة نهائيا بوصفات طبيعية في المنزل خطوة بخطوة وأهم النصائح لشعر صحي في المقال التالي
علاج القشرة نهائيا ، لا تترك انطباعًا سيئًا أو مظهر غير لائق وحسب، بل يشعر كل مصاب بقشرة الشعر أيضًا بالحكة والاحمرار في فروة الرأس، مما يجعل البحث عن طريقة لعلاجها مهمة يسعى لتحقيقها، ولأننا نعلم جيدًا أنها من المشاكل الصعبة التي يبحث الجميع عنها سنقدم لكم طرق علاج القشرة نهائي طبيعيًا، تخطوا أصعب مشاكلكم الآن معنا بخطوات بسيطة وبنتائج مثالية وملحوظة.
علاج القشرة نهائيا
- الأكزيما الدهنية على فروة الرأس تعرف باسم القشرة والتي تلتصق بالفروة، وتظهر بشكل أبيض على الشعر.
- كما يرافقها أيضًا الشعور بالحكة مع ظهور الطفح الجلدي بالجلد، ومع ازدياد ظهور القشرة يزداد معها أيضًا التعب من البحث عن طرق لعلاجها والتخلص منها.
وقد تزداد بالأكثر في فصل الشتاء أثناء جفاف الشعر، وبالطبع البحث عن علاج لقشرة الشعر من الطرق التي يبحث عنها ممن يعاني منها، والتي سنذكرها لكم الآن:-
كيفية علاج القشرة بشكل نهائي
قبل أن نسرد الطرق التي ستساعد في علاج القشرة نهائي، يجب معرفة بعض الخطوات التي يجب إتباعها من أجل القضاء عليها وعدم ظهورها مرة أخرى:-
- مبدئيًا يجب اختيار نوع شامبو مناسب لنوع الشعر، ومصمم خصيصًا لعلاج قشرة الشعر، وليس نوع كيميائي يحتوي على مواد تساعد في إزالتها بعض الوقت ثم ظهورها مرة أخرى.
- يترك الشامبو على الشعر لمدة تتراوح من 5-10 دقائق قبل الشطف، ويفضل أن يحتوي على حمض الساليسيليك، فيتامين ب 6.
- ضرورة شطف الشعر جيدًا للتخلص من المواد التي قد تترسب في فروة الرأس، لأنها أحد الأسباب التي قد تؤدي لظهور القشرة.
- تمشيط الشعر جيدًا باستخدام المشط الخشبي مع الزيت الطبيعي.
- عدم غسل الشعر كثيرًا بشكل مبالغ فيه، يجب تحديد عدد المرات حسب نوع الشعر وبنيته، وفي الغالب يجب غسله من 3-4 غسلات بالأسبوع.
طرق علاج القشرة نهائي
بعد أن تعرفنا سويًا على الخطوات التي يجب إتباعها أثناء علاج قشرة الشعر، والتي ستساهم في منع ظهورها مرة أخرى، الآن سنتعرف على الطرق التي يمكن تطبيقها لعلاج القشرة نهائيا:-
الطريقة الأولى
- شطف الشعر باستخدام الخل الأبيض أو خل التفاح، ويمكن أيضًا استخدام عصير الليمون.
- أيً كان النوع المستخدم يجب تخفيفه بالماء ثم تطبيقه على الشعر قبل الاستحمام.
- يترك لمدة نصف ساعة، مع تكرار الخطوات من مرتين إلى ثلاثة مرات بالأسبوع.
الطريقة الثانية
- استخدام الزيوت الطبيعية من أجل ترطيب فروة الرأس مثل زيت الورد، أو زيت جوز الهند وتدليك الفروة ثم تركه قليلًا.
- أو استخدام زيت النعناع أو زيت شجرة الشاي بإضافة 20 قطرة منه على الشامبو المستخدم، وتدليك فروة الرأس.
- يجب الاستمرار في التطبيق وتركه لمدة 5 دقائق ثم يشطف بالماء الفاتر.
الطريقة الثالثة
- استخدمي صودا الخبز في علاج قشرة الشعر عن طريق بلها بالقليل من الماء.
- اخفقي المكونين معًا حتى تحصلين على قوام مثل العجين.
- ثم طبقيها على فروة الرأس مع فركها جيدًا ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة.
- اشطفيه بالماء الفاتر ثم كرريها لمدة 3 مرات بالأسبوع.
- احرصي سيدتي على عدم تطبيق الوصفة إذا كانت فروة الرأس ملتهبة أو مصابة بالجروح.
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