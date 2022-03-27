نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتلاقيها جميلة بشكل.. طريقة عمل الكنافة النابلسية السورية زي المطاعم الفخمة طريقة أصلية جربها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة النابلسية أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم والذي تتجه ربات البيوت خلال هذا الشهر بإعداد وطهي أنواع كثيرة من الحلويات الشرقية التي تحظى بقبول لدى حط الكبير والصغير بعد وجبة الإفطار ،أنواع الحلويات المميزة الكنافة النابلسية انتشرت في مصر خلال الأعوام الأخيرة وذلك قدوم السوريين إلى مصر وتقديم خدماتهم في مجال الحلويات بشكل مميز ومختلف نال إعجاب الشعب المصري، بل حرص العديد منهم على تناولها هلال الشهر بشكل يومي ، وذلك بحلاوة مذاقها وتميزها،

يقوم أبناء الشعب السوري على القناة بشكل كامل في كل من البلاد العربية مثل العراق ولبنان وفلسطين والأردن والتي التي تعتمد بشكل أساسي على استخدام نوع معين من الجنب واليكم الطريقة بالتفصيل.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

المقادير المطلوبة لعمل الكنافة النابلسية ( بالجبن):

نحضر صينية مقاس 24

ثم نحضر ٣٠٠ جرام كنافة

مع نصف كوب زيدة مذابة

ثم نحضر أيضا ٢٥٠ جرام جبنة الموتزاريلا

ثم نضيف كوب ونصف سكر

و كوبان ماء للشربات

و ملعقة فانيلا صغيرة.

وفستق مطحون من لوازم الزينة.

اسهل طريقة لصنع الكنافة النابلسية ( الجبن)

نقوم بطحن فرك الكنافة فى الكبة بشكل جيد ثم إضافة إليها الزبدة ونفركه جيدا

صينيه الفرن ومن ثم نقوم بدهنها بالزيت او الزبدة وبعد ذلك نضع بها الكنافه مع الكبس والضغط بشكل جيد.

على وجهه الكنافة الجبنة الموتزريلا او جبنه العكاوي و ذلك بعد تركها في الماء لمدة ليلة كاملة وتغيير الماء الملح من داخلها.

نترك الصينية داخل الفرن لمدة تتراوح من 15 الى 20 دقيقة حتى تستوي اطرافها وتميل الى الاحمرار.

نضع الكنافة في طبق التقديم بشكل مقلوب وذلك بعد سقيها بالشربات مباشرة بعد خروجها من الفرن.

تزين ايضاً بالفستق وتقدم ساخنة لتحظي بالمذاق الرائع وهو المطلوب.

اليكم طريقه عمل الشربات أيضا لتقديم الوجبة على الوجه الصحيح :

نخلط السكر مع الماء في اناء ونتركه على النار حتى الغليان مع إضافة ملعقة صغيره من الفانيليا ونتركها ايضا لتغلي لمدة خمس دقائق،وشوف الطعم الرائع بعد ما تسويها بشكل صحيح ومميز.