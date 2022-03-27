بدون تكلفة أصنعي شامبو طبيعي منزلي لشعرك الخشن والمموج وحوليه لخيوط حرير

تستخدم العديد من الفتيات بعض المستحضرات التي تحتوي على العديد من المواد الكيمائية التي تضر الشعر حيث يعتقدون أن هذه المواد تعمل على تنعيم الشعر وجعله مثل الحرير، على الرغم وان في الحقيقة أن هذه المواد تعمل على تلف الشعر وجعله هايش ومتساقط لذلك علينا بان نتجنب إستخدام كل هذه الشامبوهات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتتلفه وعلينا بأن نتجنب إستخدام هذه المواد وأن نقوم بإستخدام المواد والشامبوهات الطبيعية التي نتمكن من عملها في المنزل بأبسط الاسعار وبطريقة غير مكلفة.

مكونات عمل شامبو طبيعي لشعر حرير

ثلاث حبات من البيض.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللافندر العطري او أي رائحة ترغبين بها.

طريقة عمل شامبو طبيعي لشعر حرير