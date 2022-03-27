نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تكلفة أصنعي شامبو طبيعي منزلي لشعرك الخشن والمموج وحوليه لخيوط حرير في المقال التالي
تستخدم العديد من الفتيات بعض المستحضرات التي تحتوي على العديد من المواد الكيمائية التي تضر الشعر حيث يعتقدون أن هذه المواد تعمل على تنعيم الشعر وجعله مثل الحرير، على الرغم وان في الحقيقة أن هذه المواد تعمل على تلف الشعر وجعله هايش ومتساقط لذلك علينا بان نتجنب إستخدام كل هذه الشامبوهات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتتلفه وعلينا بأن نتجنب إستخدام هذه المواد وأن نقوم بإستخدام المواد والشامبوهات الطبيعية التي نتمكن من عملها في المنزل بأبسط الاسعار وبطريقة غير مكلفة.
مكونات عمل شامبو طبيعي لشعر حرير
- ثلاث حبات من البيض.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللافندر العطري او أي رائحة ترغبين بها.
طريقة عمل شامبو طبيعي لشعر حرير
- أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به ثلاث حبات من البيض مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب المكونات ببعضها جيدا.
- أحضري إناء أخر وضعي به نصف كوب من الحليب وضعي عليه ملعقتان كبيرتان من النشا وضعيهم على النار الهادئة وقومي بتقليب هذه المكونات حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف، بعد الحصول على ذلك القوام أرفعيه من على النار.
- بعد ذلك ضعي خليط البيض ومجموعة الزيوت مع الخليط الكريمي المكون من الحليب والنشا وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.
- قومي بإضافة زيت اللافندر العطري أو أي رائحة ترغبين بها وأخلطيها مع المكونات حتى تحصلي على رائحة جميلة.
- بعد ذلك ضعي هذه الخلطة السحرية على شعرك هو ومبلل وقومي بدعك هذا الشامبو الطبيعي لمدة خسمة دقائق ثم أغسليه بالماء الفاتر وكرري هذه الخلطة ثلاث مرات في كل إسبوع حتى تحصلين على شعر ناعم وجذاب كالحرير.
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