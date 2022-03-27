نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو شعرك هايش ومتقصف إليكي الحل السحري المنزلي لعلاج الهيشان لشعر ناعم وصحي في المقال التالي
الشعر الهايش من أكثر المشكلات التي تعاني منها أي فتاة لأن الشعر هو زينة وجمال كل إمرأة خاصة الشعر الناعم هو الذي يجعل أي فتاة تظهر بمظهر جميل وجذاب ومن المعروف عادة أن الشعر معرض للعديد من العوامل التي تسبب في تلفه ومنها الماء والكريمات التي تسخدم في ترطيب الشعر كل هذه الإستخدامات تؤثر على الشعر ومن المحتمل أن تعمل على هيشانه ومن أكثر الأشياء التي تسبب في هيشان وتلف الشعر هي أي مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام كل هذه المنتجات وعلينا بإستخدام المنتجات الطبيعية التي تحتوي على مجموعة زيوت تعمل على تغذية الشعر.
مكونات عمل وصفة لعلاج الشعر الهايش
ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين.
نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة لعلاج الشعر الهايش
- قومي بغسل شعرك جيدا بالماء وبالشامبو المناسب لنوع شعرك ثم قومي بتمشيطه بالمشط الخشبي بعد ذلك اتركيه حتى يجف.
- بعد ذلك أحضري طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة صغيرة من الفازلين ونصف ملعقة صغيرة من اللوز الحلو.
- بعد وضع المكونات كلها مع بعضها قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة السحرية على شعرك وفي حميع فروة الرأس وفي جميع بصيلات الشعر من الجذور حتى نهاية الشعر خاصة الأطراف.
- أتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة ليلة كاملة وبعد مرور ذلك اليلة قومي بغسل شعرك بالماء البارد وبالشامبو مرة اخرى.
- عليكي بعمل هذه الوصفة يوما بعد يوم حتى تتمكني من دخول مجموعة الزيوت الطبيعية داخل فروة الرأس وتتمتعي بشعر لين وجميل وجذاب تجعلكي هذه الطريقة تستغنين عن الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي يتم دفع الآلف بها حتى تحصلين على شعر ناعم ومن الأن تمتعي بشعر جميل وجذاب بإستخدام هذه الوصفة.
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