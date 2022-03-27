لو شعرك هايش ومتقصف إليكي الحل السحري المنزلي لعلاج الهيشان لشعر ناعم وصحي

الشعر الهايش من أكثر المشكلات التي تعاني منها أي فتاة لأن الشعر هو زينة وجمال كل إمرأة خاصة الشعر الناعم هو الذي يجعل أي فتاة تظهر بمظهر جميل وجذاب ومن المعروف عادة أن الشعر معرض للعديد من العوامل التي تسبب في تلفه ومنها الماء والكريمات التي تسخدم في ترطيب الشعر كل هذه الإستخدامات تؤثر على الشعر ومن المحتمل أن تعمل على هيشانه ومن أكثر الأشياء التي تسبب في هيشان وتلف الشعر هي أي مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام كل هذه المنتجات وعلينا بإستخدام المنتجات الطبيعية التي تحتوي على مجموعة زيوت تعمل على تغذية الشعر.

مكونات عمل وصفة لعلاج الشعر الهايش

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة لعلاج الشعر الهايش