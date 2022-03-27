سحر مفعول ملعقة القرنفل المعجزة لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار لأسنان كاللؤلؤ

أن أسناننا هي عنوان إبتسامتنا، فعلينا أن نتعلم كيفية الاعتناء بها حتى يكون مظهرنا مألوف أمام الآخرين، وسوف أسرد لكم في السطور القليلة القادمة كيفية الاعتناء بأسناننا، فالقرنفل باختلاف وصفاته يحمي الأسنان ويحافظ عليها من التسوس والنزيف، بالإضافة إلى ذلك يعطي الأسنان رائحة منعشة، ويعطي أيضا للأسنان بياضا كالثلج، كما يزيل الإصفرار الناتج عن التدخين أو غير ذلك، كما يجعلنا القرنفل نستغنى عن إستخدام المعجون بأنواعه المختلفة التي تؤدي لتآكل طبقة المينا في اللثة مع مرور الوقت، فضلاً عن ذلك تكاليف شراؤه مرتفعة، فإليكم أولى وصفات القرنفل لتبييض الأسنان وهي استخدام القرنفل مع بيكربونات الصوديوم، ومقادير تلك الوصفة كالتالي.

وصفات القرنفل لتبييض الأسنان

إليكي مكونات وصفة القرنفل لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

قطرات متعددة من خل التفاح.

وإليكم طريقة تحضير تلك الوصفة

نقوم بمزج ملعقة القرنفل المطحون مع بيكربونات الصوديوم مع عدة قطرات من خل التفاح، ونخلطهم جيدا ثم نقوم بغمس فرشاة الأسنان النظيفة في تلك الوصفة وندعك بها الأسنان ونترك هذا المزيج على الأسنان لمدة ربع ساعة، ثم نشطف أسناننا بالماء الدافئ، ولكي نحصل على النتائج المرجوة علينا تطبيق تلك الوصفة على أسناننا يوميا

وصفة زيت القرنفل

وإليكم الوصفة الثانية وهي زيت القرنفل مع الماء وإليكم طريقة تحضير تلك الوصفة

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

ماء دافئ.

قطعة من القطن المعقم.

فرشاة أسنان ومعجون.

وإليكم طريقة تحضير تلك الوصفة بالخطوات