نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تثبيت البرفان لجعل رائحته تدوم طول اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر العطر هو بصمة للإنسان في أي مكان يتواجد به والذي يميزه عن غيره، فعندما يتميز الشخص بنوع معين من العطر فإنه يقوم بنشر سحره ويترك بصمته في هذا المكان، ولذلك يجب عليك عند إختيار العطر المفضل لديك أن تختاره بطريقة صحيحة وبتركيزات حلى حسب المكان الذي سوف تذهب إليه وأنت تضع العطر، وهنا يجب أن نعرف أن للعطر ثلاث تركيزات بنسب مختلفة وهي:

التركيز الأول يكون بنسبة تركيز 25% من راىحة العطر والذي يستمر مفعول رائحته إلى أكثر من 8 إلى 10 ساعات كاملة وأحيانا تدوم لمدة يوم كامل.

التركيز الثاني يكون بنسبة 15% من رائحة العطر وهذه النسبة تدوم من 5 ساعات إلى 8 ساعات كاملة.

التركيز الثالث يكون بنسبة تركيز 8% وهو نوع خفيف جدا من تركيزات البرفان والذي يدوم لمدة لا تتعدى الساعات الثلاث فقط، وهذا النوع في الغالب يستخدمه بعض الرجال بعد أن يقوم بحلاقة الوجه للتطهير.

الأماكن التي نضع بها العطر لكي تنتشر رائحته:

يجب أن نعرف لكي تتنشر رائحةالعطور يجب وضعها على أماكن الحركة والتي تولد حرارة في الجسم تساعد على إنتشار رائحة العطور وتثبيتها أيضا على الجسم لمدة طويلة، وهذه الأماكن تكون خلف الأذن عند أماكن النبض وعلى الرقبة والتي يتواجد بها نبض قوي وعلى الأيدي في أماكن النبض والعروق وعند تجويف الكوع في الذراع ناحية الوريد، فكل هذة الأماكن تساعد العطور على إنتشار روائحها ومدة ثبتها على الجسم لأطول فترة ممكنة.

ويبحث الكثير من محبي العطور إلى طرق لتعتيق العطور وتثبيتها أكثر، ومن الطرق المعروفة والأكثر شهرة هي أن يتم لف زجاجة العطر جيدا ووضعها في الثلاجة أو الفريزر لمدة ثلاث أيام ثم يتم إخراجها ووضعها في مكان جاف ومظلم لمدة ثلاث أيام أخرى.

طريقة تركيب العطور في المنزل:

كل شخص يفضل رائحة عطر معينة والتي تعبر عن شخصيته وتقلباته المزاجبة فهناك من يحب رائحة عطور الزهور أوعطور الفواكه أو العود الشرقى والمسك وهناك العديد من الروائح المميزة للعطور والتي تمكنك من إختيار رائحة العطر المفضلة لديك، ويمكنك صنع عطرك المفضل بنفسك في المنزل بطريقة ومكونات سهلة جدا.

مكونات وطريقة عمل برفان في المنزل:

50 جرام من زيت البرفان بالرائحة المفضلة لديك.

20 جرام من الكحول.

زجاجة عطر.

سرنجة طبية كبيرة.

نملأ السرنجة بزيت البرفان المركز ونفرغها في زجاجة العطر الفارغة ثم نكرر نفس الشئ مع الكحول ونقوم برج الزجاجة جيدا حتى تمتزج جميع المكونات ويتم حفظها وتعتيقها كما ذكرنا من قبل.