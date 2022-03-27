وصفات لإزالة شعر الوجه والجسم بدون ألم وبكل سهولة

إزالة الشعر من الوجه، الكثير منا يبحث عن طرق بديلة للتخلص من نمو الشعر نهائي ولاكن بدون تدخل جراحي أو إستخدام مواد كيماوية لان ذالك قد يضر أكثر من ماهو ينفع، فسوف نتعرف على العديد من الوصفات الطبيعية.

فتُعد من أصعب المشاكل التي تواجه المرأة هي إزالة شعر الجسم بالطرق التقليدية والتي تشعر المرأة بالكثير من الألم ولا تعطي في النهاية نتيجة فعالة لأن معظم النساء عند حدوث الألم لا تستمر بإزالة الشعر بالسويت لأنها قد تسبب حساسية في الجلد لبعض النساء، وتفضل بعض النساء إزالة الشعر بالشفرة وهي من الطرق التي تتسبب في زيادة نمو الشعر وكثافته وهي طريقة لا ينصح بها أبداً، ولكن سوف نقدم لكي اليوم وصفة مجربة لإزالة شعر الجسم والوجه بدون ألم وبنتيجة فعالة.

مكونات إزالة شعر الجسم والوجه بدون ألم:

كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

ليمونة.

كيس من البيكينج بودر.

نصف كوب من الخل.

3 معالق من جل الإستحمام.

طريقة إزالة الشعر من الجسم والوجه بدون ألم:

نقوم بإحضار طاسة ونضع بها كوب السكر ونضع عليه الماء وعصير الليمونة ونرفعها على نار متوسطة ونقلب بواسطة معلقة خشبية بإستمرار حتى الغليان وذوبان السكر ثم نفرغها في وعاء ونقوم بوضع كيس البيكينج بودر عليها ونقلبها وسنلاحظ تكون خليط كريمي، ونتركها لتبرد تماماً. ثم نقوم بفرد الخليط على أماكن ظهور الشعر ونتركها قليلاً ثم نقوم بنزعها بواسطة ورق الشمع وسوف تلاحظين إختفاء تام للشعر. ولكي تضعف بوصيلات الشعر وتبطئ نموها نقوم بإحضار بولة صغيرة ونضع بها الخل وجل الإستحمام ونقلبهم معاً ثم بواسطة قطنة صغيرة نقوم بدهن الخليط على الجسم بعد إزالة الشعر منه نهائياً وسوف تلاحظين بطئ نمو الشعر من جديد.

مكونات وطريقة تفتيح الأماكن الداكنة وإزالة الجلد الميت:

3 معالق كبيرة من القهوة.

نصف كوب من السكر.

5 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه السكر والقهوة وزيت الزيتون ونقوم بمزجهم جيداً ثم نضع الخليط على الجسم في الأماكن الداكنة أو الأماكن التي بها جلد ميت. ونقوم بعمل حركات دائرية بالخليط ثم نقوم بشطف الجسم جيداً، ويفضل إستخدام هذه الوصفة قبل عملية إزالة الشعر من الجسم وسوف تلاحظين نظافة ونعومة وتفتيح لجسمك.

مكونات وطريقة لتفتيح الجسم وتقليل ظهور شعر الجسم:

6 معالق كبيرة من النشأ.

نصف كوب من الخل الأبيض.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار بولة صغيرة ونضع بها النشأ والخل ونمزجهم جيداً ثم نقوم بوضع الخليط على الجسم ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بالإستحمام ويفضل إستخدام هذه الوصفة بعد عملية إزالة الشعر من الجسم لأنها تساعد على عدم نمو الشعر مرة أخرى.

إزالة الشعر بالملح والكركم:

مقدار 3 معالق من الملح الخشن.

4 معالق كركم بودرة.

2 معالق من الحليب.

طريقة الإستخدام:

في طبق نضع الملح والكركم ونسكب الحليب لكي نحصل على خليط مثل العجينة. نضع المكونات على الوجه أو المكان المراد إزالة الشعر منه وتدليكه لمدة ربع ساعة. نقوم بشطف الوجه، وتنشيفه. ولكي نحصل على نتائج مرضية نكرر تلك الوصفة لمدة أسبوع يومياً، سوف تلاحظين إزالة الشعر نهائي من الوجه.

ملاحظات ونصائح مهمة عند إزالة الشعر بالشمع:

يجب نزع الشعر بعكس الإتجاه، ليسهل عملية الإزالة من أول مره للتقليل من الألم. يلزم تقشير البشرة بأستمرار، فبذالك يعمل على التخلص من الخلايا الميتة ومن ثما يسهل عملية إخراج الشعيرات الصغيرة التي تنمو تحت الجلد ويسهل إزالتها بالشمع. عدم استخدام الكريمات المرطبة بعد إزالة الشعر، لأن هذا يؤدي إلى احمرار الجلد ويزيد من تهيجه وبالأخص أصحاب البشرة الحساسة. عدم إستخدام الشمع إذا كنت تعانين من حروق الشمس، أو بشرتك حساسية.

صنفرة الوجه:

الصنفرة هي الوسيلة الأفضل للتخلص من الجلد الميت المتواجد على البشرة.

يعمل ايضاً الصنفرة على تحفيز الدورة الدموية مما يعمل على نمو خلايا جديدة.

تحارب تجاعيد البشرة المبكرة.

وصفة السكر والقهوة لصنفرة الوجه:

نحتاج في تلك الوصفة إلى ما يلي:-

ملعقة كبيرة سكر بني.

2 ملعقة كبيرة قهوة.

2 ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة التحضير:

في طبق نقوم بخلط كافة المكونات ونقلبهم جيداً. نضع الخليط على الوجه بعد ما نبلله بالماء الدافئ. نفرك بحركات دائرية الوجه لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بغسله. يجب تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الزبادي والعسل للتفتيح والترطيب: