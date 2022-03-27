القطايف الرمضانية بحشوة المسكرات على أصولها بمكونات غير مكلفة وبطريقة الحلواني السرية

القطايف من الحلويات المحببه للأطفال والكبار لما لها من طعم ومذاق حلو ومقرمش، كما يمكن إعدادها حلو أو حادق فيمكن حشوها باللحم المفروم أو الجبن أو إعدادها حلو بالنوتيلا أو المكسرات أو الكريمة وتختلف الحشوات التى تقدم فى القطايف على حسب ذوق كل شخص، وسوف نقدم فى هذا المقال عن طريقة تحضير و تقديم القطايف بالمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير القطايف بالمكسرات

القطايف من الحلويات المحببه لجميع أفراد الأسرة، حيث نقوم بإعدادها فى شهر رمضان الكريم ونقوم بإعداد الحشوة حسب رغبة كل فرد فى تناولها، فهناك بعض الأشخاص يفضلون حشوها بالمكسرات لو الكريمة أو بالبسبوسة، كما أن الأطفال يعشقون تناولها بالنوتيلا او الفستق والكريمة البيضاء، حيث أنها تعد حسب رغبة كل فرد ونحن نقوم بتقديمها بالمكسرات حيث تضيف إليها الطعم الحلو والمذاق الفريد، وتعد طريقه تحضير القطايف من الطرق السهلة ، فهى تقلى فى الزيت للحصول على قطايف مقرمشة لذيذه.

تحضير القطايف بالمكسرات

المكونات

نصف كيلو قطايف عصافيرى.

3 معالق كبار جوز هند.

معلقة صغيرة من السكر.

مكسرات بجميع انواعها.

طريقة تحضير حشوة القطايف

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله جوز الهند والسكر والمكسرات ونخلطهم.

نقوم بحشو القطايف بالمكسرات وجوز الهند وغلقها جيداً من الأطراف والضغط عليها جيداً.

نحضر مقلاه الزيت ونترك الزيت حتى يقدح، ثم نقوم بقلى القطايف بالمكسرات فى الزيت الغزير.

نقلبها على الوجه الآخر حتى يحمر وجهها ونرفعها من الزيت.

نصفى القطايف من الزيت بواسطه المناديل.

طريقة عمل تحضير شربات القطايف

المكونات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

نصف ليمونة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير شربات القطايف

نرفع إناء على النار ونضع بداخله الماء والسكر ونقوم بتقليبه حتى تمام التجانس حتى يصبح السكر متكرمل.

نضع عصير نصف ليمونه على العسل والفانيليا ونقوم بالتقليب المستمر حتى نحصل على عسل ليس سائلا ولا غليظاً.

يرفع من على النار ونتركه يبرد.

تحضير القطايف بالمكسرات

نسقى القطايف بالشربات البارد لمدة دقيقة، ثم توضع فى وعاء كبير وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة.