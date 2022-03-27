نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتي فور العيد بالمقادير الدايبة دوب وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% ألذ من محلات المخبوزات وبأقل تكلفة في المقال التالي

البيتي فور من أشهر الحلويات التي يتم اعدادها في الكثير من المناسبات الاجتماعية ويحب تناولها الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار وخصوصاً الأطفال، وتعتبر أيضاً وسيلة من وسائل الاحتفال بالعيد مع باقي المخبوزات ويعتبر من الوصفات السهلة والسريعة التي يتم اعدادها في المنزل باستخدام القليل من المكونات التي توجد في أي منزل. بيتي فور بجوز الهند المكونات: عدد ٢ كوب دقيق منخول.

كوب من السكر البودرة.

كوبان الا ربع من جوز الهند المبشور.

كوب وربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب حليب ومعلقة صغيرة.

نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب جوز الهند للتزيين. طريقة التحضير: نقوم باستخدام الخلاط الكهربائي بخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح قوامهم كريمي وناعم جداً.

وبعد ذلك نقوم بوضع الدقيق المنخول والبيكنج بودر وتلاتة أرباع كوب من جوز الهند الي الخليط حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع معلقة كبيرة من الحليب الي الخليط السابق وندعك العجينة بشكل خفيف، ونكرر هذه الخطوات حتى ننتهي من مقدار الحليب بأكمله.

وبعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء ونتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة، ثم بعد ذلك نقوم بتحمية الفرن على درجة حرارة ١٥٠ درجة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة والدقيق في الصينية ونفردهم بشكل متساوي فيها، ومن الممكن أيضاً استبدال الزبدة بسمنة أو زيت أو من الممكن أن نقوم باستخدام ورق الزبدة.

وبعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة البيتي فور على شكل دائرة ونضغط عليها براحة اليد، أو من الممكن أن نقوم باستخدام قالب بيتي فور خاص.

وبعد ذلك نقوم بتغليف البيتي فور باستخدام جوز الهند المبشور، نضع ما يقارب نصف كوب جوز هند لتغليف البيتي فور.

وبعد ذلك نقوم بوضع حبات البيتي فور داخل الصينية التي قد قمنا بتجهيزها مسبقاً بالدقيق والسمن، ونضعها في الفرن لمدة من ٢٠ الي ٢٤ دقيقة، ويختلف وقت نضج البيتي فور من فرن الي فرن اخر، ويجب تفقد البيتي فور كل ١٠ دقائق.

وبعد ذلك نقوم بإخراج البيتي فور من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً وبعد ذلك يصبح جاهز للأكل. عمر شويل - جدة بيتي فور العيد بالمقادير الدايبة دوب وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% ألذ من محلات المخبوزات وبأقل تكلفة - ثقفني

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