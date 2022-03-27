طريقة عمل كيك الشوفان المشبع لتناسب نظام الدايت بجد روعة

كيكة الشوفان المشبعة، تعتبر كيكة الشوفان من أفضل أنواع الكيك التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم كما أنها من الكيك المفضل والمفيد لمرضى السكر وتبحث الكثير من ربات المنازل على تقديم أفضل الوصفات ذات المذاق الشهي والصحي لأفراد أسرتها التي من بينها كيكة الشوفان وإليكم في مقالنا التالي خطوات تحضير كيكة الشوفان المشبعة.

طريقة تحضير كيكة الشوفان المشبعة

يتم تحضير كيكة الشوفان المشبعة بمقادير بسيطة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

نصف كأس من الزبدة السائلة.

كأس من عسل النحل.

ثلاثة بيضات.

فانيليا سائلة.

ملعقة من القرفة.

كأس من اللبن.

معلقة من الملح.

كأس صغير من اللبن البودرة.

كأسان من الشوفان المطحون.

نصف كأس من بذور الكتان.

نصف كأس من جنين القمح.

نصف كاس من اللوز النيء.

ملعقة من البيكنج صودا.

نصف مغلف من البيكنج بودر.

خطوات تحضير كيكة الشوفان المشبعة

يتم تحضير كيكة الشوفان المشبعة باتباع خطوات بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

أولًا يتم الحصول على إناء عميق ثم يتم وضع فيه الزبدة السائلة والعسل مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك يتم وضع البيض مع الاستمرار في الخلط ثم يتم إضافة اللبن البودرة وبذور الكتان. ثم يتم إضافة جنين القمح واللوز والملح. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من القرفة والفانيليا ويتم الاستمرار في التقليب. ثم يتم إضافة خليط دقيق الشوفان والبيكنج صودا وبودر ويتم خلطهم سويًا. بعد ذلك يتم إضافة الخليط السابق إلى باقي المقادير ثم يتم إضافة اللبن. الحصول على صينية ثم يتم دهنها بالزبدة ويتم وضع الخليط فيها. بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لحين أن يتم النضج. القيام بتقطيع العجينة ثم وضعها في طبق التقديم ويمكن تزيينها بمربى المشمش والشوفان الخشن.

طريقة عمل كيكة الشوفان للدايت

يتم تحضير كيكة الشوفان للدايت من خلال إحضار المقادير الآتية: