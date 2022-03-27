بدون ماكينة.. لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ هتلفي اكتر من 3 كيلو بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة من الطرق لممتازة والتي من خلالها من لسهل أن تقومي بإعداد أكثر الوصفات طلبا وإقبالا ومن الممكن أن يتم عملها في المنزل بأقل الإمكانات وبالاستعانة بخطوات بسيطة من الممكن ن تقوم ربة المنزل بإعداد وعمل لمحشي من الخضار المشكل باستعمال الشوكة، وفيما يلي من الفقرات القادمة نعرض الطريقة التي من خلالها من الممكن أنيتم عمل الملفوف بمنتهى السهولة وفي غضون وقت قصير تكون الوصفة جاهزة تماما، وتعتبر تلك الطريقة من بين الطرق السريعة التي تنجز عمل كمية كبيرة من الملفوف.

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة

لف ورق العنب والكرنب بالمشط بسرعة من الممكن أن يتم وفي أقل وقت ممكن، ومن أهم الخطوات للف لورق العنب والكرنب بالشوكة هي تلك الطريقة القادمة بكل الخطوات التي تساعد كل ربة بيت على إنجاز عمل وصفة من الملفوف من كل أنواعه، وبطريقة سهلة، مع توفر المكونات التقليدية المستعملة في عمل خليط لحشوة المميز، ومن أهم المكونات التي تساعد في عمل المحشي وبسرعة الصاروخ ما يلي في تلك الفقرة.

خطوات للف ورق العنب والكرنب بالشوكة

من الممكن القيام بخطوة اللف لورق العنب والكرنب وبسرعة الصاروخ، باستعمال أداة الشوكة وهذا ما يتم عبر خطوت بسيطة، حيث أن الطريقة التاي بخطواتها تعد من الطرق المثالية والتي من دورها أن تساعد على الحصول السريع على أصابع الملفوف سريعا وكل أصابع المحشي الملفوفة بمساعدة الشوكة تكون تقريبا متساوية في حجمها، ومن أهم الخطوات الأساسية لعمل الملفوف باستعمال الشوكة ما يلي:

الخطوة الأولى هي أن تقومي ببدء الإعداد للورق من نوعيه ورق العنب وورق الكرنب وسلقهم في الماء المغلي مع الكمون، أو السلق من خلال الاستعانة بالميكرو ويف.

قومي بإعداد خليط الأرز بالتوابل مع توزيعه على الورق.

اللف للورق يكون باستعمال الشوكة.

ثم بعد الانتهاء من اللف لورق العنب والكرنب بتلك الطريقة يتم وضع الملفوف في وعاء محتوي على الخضار من شرائح بصل وطماطم بقاع الوعاء ورص الملفوف بالوعاء وبدء التسوية فوق الحرارة الهادئة للموقد.

لف ورق العنب والكرنب يحتاج الي وقت كبير في إعداده فمن المعروف أن ورق العنب والكرنب من أكثر الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار بسبب طعمها الجيد لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بخطوات سهلة وسريعة حتي لو 10 كيلو هتعمليهم بكل سهولة وبدون تع