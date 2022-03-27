نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير عجينة الزلابية وبلح الشام بالطريقة الدمياطي في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام والزلابية، يعتبر بلح الشام والزلابية من أبرز أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فلديها نكهة مميزة ويقبل على تناولها الكثيرين بالتحديد في شهر رمضان ومع اقتراب الشهر الكريم تبحث الأمهات عن الخطوات التي تتبع من أجل تحضير بلح الشام والزلابية واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم الطريقة التي تبتع في عمل بلح الشام والزلابية.

طريقة عمل بلح الشام والزلابية

سيتم التعرف على طريقة تحضير كلًا منهم على حدى وإليكم طريقة عمل بلح الشام والزلابية.

طريقة عمل بلح الشام

يتم تحضير بلح الشام والزلابية من خلال إحضار المقادير الآتية:

ثلاثة كؤوس من المياه.

ربع ملعقة من الزعفران.

أربعة بيضات.

كأس من الطحين.

ربع كأس من الزيت.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من صبغة الزعفران.

قطر.

خطوات التحضير:

الحصول على إناء عميق ثم يتم وضع فيه كلًا من النشا والطحين والملح والهيل المطحون. بعد ذلك يتم وضع كلًا من الزيت والمياه والزعفران في إناء صغير ثم يتم رفعه على النار وتركه لحين أن يغلي. بعد ذلك يتم إضافة خليط الطحين ويتم التقليب. ثم يتم وضع العجينة التي تتشكل لديكم في إناء العجانة ثم يتم تشغيل مضرب التقليب ليتم التخلص من الهواء الساخن. بعد ذلك يتم إضافة بيضة إلى العجينة ويتم الخلط ثم البيضة الثانية والخلط ثم الثالث والرابعة لحين أن يتشكل عجينة لزجة. يتم وضع العجينة في كيس التزيين ثم الحصول على صينية ويتم وضع بها ورق الخبز ويتم ترتيب العجينة بها ثم يتم وضعها في الثلاجة لحين أن تتماسك. بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة ورفعها على النار ثم يتم وضع العجينة ويجب أن يكون الزيت غير ساخن كثيرًا. ثم يتم تقليب العجينة على الجانبين لحين أن تنضج ثم يتم وضعها في القطر وبالهناء عليكم.

طريقة تحضير الزلابية

يتم تحضير الزلابية من خلال إحضار المقادير الآتية:

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

كأس من الزبادي.

كأس ونصف من الدقيق الأبيض.

كأس من المياه الدافئة.

محسن الدقيق.