بسكويت الجيلي حضريه في 10 دقايق بدون فرن على البارد

بسكويت الجيلي الباردة، بسكويت الجيلي البارد من أنواع الحلويات المميزة جدا بألوانها الجذابة وطعمها الرائع وأيضا كيك الجيلي كيك إقتصادي وغير مكلف بدون فرن وبدون بيض وتحضر وتقدم في وقت قصير جدا وسوف يحبها أطفالك وستبهرين بها ضيوفك ويمكنك تقديمها في ليالي الصيف الحارة لتميزها بالطعم البارد المنعش وأيضا يمكنك تقديمها في شهر رمضان المبارك كألذ وأروع تحلية بعد الإفطار ولا ننسى أنها غنية جدا بالقيمة الغذائية لكل أفراد الأسرة لإحتوائها على اللبن الغني بالكالسيوم، وتتكون كيك الجيلي من ثلاث طبقات سوف تتعرفين على الطريقة بكل تفاصيلها وبكل بساطة وسهولة في السطور التالية.

مكونات وطريقة الطبقة الأولى من بسكويت الجيلي:

كوب من اللبن الدافئ.

باكت واحد من البسكويت السادة أو بسكويت الشاي.

نحضر صينية بايركس مقاس 30 سم ونحضر طبق نضع به اللبن الدافئ ونغمس به البسكويت ونضعه في الصينية ولا يجب ترك البسكويت في اللبن مدة طويلة ونقوم بوضعه في الصينية بطريقة منتظمة ثم نبدأ بعمل الطبقة الثانية.

مكونات الطبقة الثانية من بسكويت الجيلي:

2 كوب كبير من اللبن.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

كيس من الفانليا.

علبة من القشطة ( إختياري).

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع اللبن به ويمكن إستبدال اللبن الطبيعي بكوبين من الماء ونصف كوب من اللبن البودر، ثم نقوم بإضافة النشا ونقلبهم جيدا ثم نضيف السكر والفانليا ونمزجهم جيدا حتى يذوب السكر ثم نرفعهم على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي ثم نضيف القشطة ونقلبهم لمدة دقيقة ونرفعهم من النار ونقوم بإضافتهم على البسكويت ونتركها لكي تبرد وتتماسك ثم نقوم بإعداد الطبقة الثالثة والأخيرة والتي تحتاج إلى الأتي.

مكونات الطبقة الثالثة من بسكويت الجيلي:

2 كوب كبير من الماء المغلي.

2 كيس من الجيلي الجاهز بطعم الفراولة أو التوت حسب الرغبة.

في وعاء نضع كوبين من الماء الساخن المغلي ونقوم بإضافة إثنين من أكياس الجيلي الجاهز بطعم الفراولة أو الكريز ونقوم بالتقليب حتى يذوب الجيلي تماما ثم نقوم بإضافته إلى الكيك بواسطة كبشة المطبخ بالتدريج حتى لا تختلط الطبقات ونتركها لتبرد قليلا وتتماسك ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ويتم إخراجها من الثلاجة وتقطيعها وتقديمها وبالهناء والشفاء.