أسرار المطبخ . طريقة كرات البسبوسة خطوة بخطوة للحصول على مذاق رائع

تعتبر كرات البسبوسة من الحلويات الشهية السهلة الخفيفة التي يحبها الكثير منا والتي نقوم بصناعتها خاصة في شهر رمضان الكريم ودلًا من شرائها كن الخارج سوف نقوم بعمل كرات البسبوسة بأقل المكونات وبطريقة سهلة ومضمونة.

المقادير المطلوبة لعمل كرات البسبوسة السادة.

●بيض.

●سميد.

●نصف كيس من البيكنج باودر.

●ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

●دقيق.

●كوب من الزيت.

●كوب من الحليب.

طريقة تجهيز كرات البسبوسة.

●نقوم بوضع 4 من البيضات ويتم ضربهم جيدًا بالمضرب اليدوي.

●ثم نقوم بإضافة كوب من الزيت مع كوب من الدقيق ويتم تقليب المحتويات.

●نقوم بوضع كوب من السميد مع كوب من الحليب ونضيفهم إلى المكونات ويتم خلطهم جيدًا.

●نضيف البيكنج باودر والفانيليا إلى باقي المحتويات ويتم خلطهم جيدًا.

●نقوم بإحضار قالب البسبوسة الذي يكون على شكل كور ونقوم بسكب المحتويات في هذا القالب بعد دهنه.

●يتم تسخين الفرن ويتم وضع القالب في الفرن لمدة حوالي من 15 دقيقة إلى ٢٠ دقيقة.

طريقة عمل كرات البسبوسة المحشية.

●بنفس مقادير كرات البسبوسة السادة ويتم إضافة إليها الحشو وهو

▪︎ملعقتين من جوز الهند.

▪︎نصف ملعقة من القرفة.

▪︎نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة تجهيز البسبوسة المحشية.

●بنفس الخطوات السابقة لكرات البسبوسة السادة ونقوم بعمل ثقب في المنتصف.

●نحضر جوز الهند والقرفة والورد ونضيف إليه القليل من الزيت ويتركوا حتى يبردوا.

●نقوم بسكب المحتويات على كرات البسبوسة.

●يتم وضع الكرات في الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة وبذلك تصبح الكرات جاهزة للتقديم.

وبهذه الطريقة نحصل على أشهى كرات بسبوسة سواء سادة أو محشية وبأقل الإمكانيات حيث تتميز هذه الكرات المصنوعة في المنزل بنظافتها وإنها تكون خالية من أي مواد حافظة ويمكن صنعها في أقل وقت ممكن.