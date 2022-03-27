تعرفوا على خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وكل البهارات المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ..جربوها

يعتبر دجاج كنتاكي من الأطعمة الشهية التي يحبها الكثير منا فهي تتميز بطعمها اللذيذ المميز علاوة على إنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والمواد اللازمة لمد الجسم بالطاقة وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل فراخ كنتاكي بالطريقة المقرمشة السهلة بأقل الامكانيات وسر توابل كنتاكي

طريقة تحضير فراخ كنتاكي المقرمشة.

●المكونات اللازمة لعمل فراخ كنتاكي.

●دجاج صدور أو وراك حسب الرغبة.

● 2 كوب من اللبن.

●ملعقة كبيرة من الخل.

●ملعقة صغيرة من توابل مثل بصل بودر وتوم بودر.

●ملعقة صغيرة من الكاري .

●ملعقة كبيرة من الملح.

●ملعقة صغيرة من فلفل اسود.

●٣ كوب من الدقيق.

●٣ ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

●نقوم بتشريط الدجاج حتى يتشرب التوابل ونقوم بوضع اللبن والتوابل ونقوم بوضعها في الثلاجة مدة لا تقل عن 4 إلى ٦ ساعات.

●نخلط الدقيق مع النشا ويتم تقليبهم جيدًا.

●نقوم بإحضار ماء ونضع به نفس التوابل التي تم ذكرها في المقادير.

●نقوم بتغطيس الدجاج في الدقيق والنشا مرة وفي الماء والتوابل مرة.

●نكرر هذه الطريقة عدة مرات حتى نلاحظ أنه تم تكوين طبقة سميكة من الدقيق والنشا والتوابل على الدجاج.

●نقوم بوضع زيت غزير على نار هادئة وننتظر الزيت حنى يسخن ثم نقوم بوضع قطع الدجاج به.

●كما أنه فيما بعد ننتظر حتى يأخذ اللون الذهبي المقرمش ويتم تقليبها على الناحية الأخرى.

●يتم استقبال الدجاج على مناديل وبذلك نحصل على أشهى دجاج كنتاكي وأحلى من المطاعم.

●كما أنه تساعد هذه الطريقة أيضًا على إلا يتشرب الدجاج أي كمية من الزيوت.

●بالاضافة إلى ذلك تكون هذه الطريقة موفرة جدًا بالنسبة لأسعار كنتاكي علاوة على أن هذه الطريقة تتضمن جودة الدجاج ونظافته.