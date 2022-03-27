نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب المعجزة….. مشروب لطرد البلغم والكحة الحادة وتقوية المناعة وعلاج البرد في ساعتين بدون أدوية ’’تعرف عليه الآن’’ في المقال التالي
هناك العديد من الأشخاص الذي يعانون بصورة كبيرة من ضعف الجهاز المناعي وتراكم البلغم أيضا وبالطبع يجعل الشخص يعاني من العديد من الأمراض المختلفة حتى يمكنكم تجنب كل ذلك يجب عليكم تناول العديد من المشروبات الطبيعية المفيد جدا التي تساعد في طرد البلغم والتقليل من الكحة الحادة تابعوا معانا خلال السطور القادمة أقوي المشروبات الطبيعية المفيدة جدا للجهاز المناعي وطرد البلغم.
كالسحر سبحان الله اقوى مشروب لتقوية المناعة
هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تحتوي على عناصر طبيعية مهمة جدا يحتاج إليها الجسم وتساعد أيضاً في تقوية الجهاز المناعي وطرد البلغم ومن بينها :
- عصير الجزر
يعد الجزر من أهم المواد الغذائية التي تساعد في طرد البلغم لأنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يكون الجسم بحاجة شديدة له ويتواجد فيه العديد من الأنواع المختلفة من مضادات الأكسدة ويمكنكم تحضيره بكل سهولة عن طريقة تقطيع خمس حبات من الجزر ثم يتم وضعهم في الخلاط الكهربائي ويتم إضافة ثلاثة أكواب من الماء الفاتر ثم عصر الجزر، ثم بعد ذلك يمكنكم بكل سهولة إضافة ملعقتين من العسل الطبيعي ويتم خلطهم سويا ويفضل أن يتم تناول هذا العصير كل ساعتين على مدار اليوم بهذه الطريقة يستفيد منها الجسم بشكل كبير.
- الملح والكركم:
الكركم يحتوي على العديد من العناصر المفيدة للغاية التي تساعد في تخليص الجسم من جميع السموم وتحديدا العدوي التي تؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي كما يساعد الكركم على تحفيز الجهاز المناعي بشكل قوي وفعال، كما يحتوي الملح على العديد من المواد الطبيعية التي تساعد على طرد البلغم ويمكنكم تحضيره عن طريقة اضافة إضافة ملعقة صغيرة من الكركم ثم في وعاء عميق ثم يتم إضافة الماء المغلي ويتم خلطهم جيدا مع بعض ثم يتم إضافة ملعقة صغيرة من الملح ويتم التقليب جيدا ثم يمكنكم إضافة ملعقة من العسل ثم يمكنكم تناول هذا الخليط مرتين إلى ثلاثة مرات في اليوم.
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