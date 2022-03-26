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هناك الكثير من الأعشاب المفيد لجسم وصحة الإنسان والتي تساعد الجسم في الوقاية من شتى الأمراض ومن أولى تلك الأعشاب هي كف مريم حيث تعتبر عشبه كف مريم من الأعشاب ذات أهمية وفائدة والتي تحتوي على مختلف المعادن والفيتامينات علاوة على إنها تعمل على تعزيز مستوى الطاقة في الجسم. أهمية عشب مريم على صحة الإنسان تعمل عشبه كف مريم على تحسين الجهاز الهضمي والوقاية من أمراضه كما تعمل على تقليل حموضة الجسم حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهاب ومضاد للأكسدة وأجسام مناعية.

تساعد عشبه كف مريم في التخلص من الانتفاخات والغازات حيث أنها تعمل كملين لجسم الإنسان.

تساعد عشبه كف مريم على الوقاية من الأمراض السرطانية الخبيثة وأمراض القولون.

تساعد عشبه كف مريم في توسيع الشعب الهوائية والتخلص من البلغم والكحة والعطس وجميع أمراض الجهاز التنفسي.

تعمل عشبه كف مريم على رفع مستوى الطاقة في الجسم كما تساعد في تأخر سن اليأس وتساعد أيضًا في التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة.

تساعد عشبه كف مريم في التخلص من آلام اللثة والأسنان وتساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

تساعد عشبه كف مريم في تحسين البشرة وإعادة رونقها من جديد. كيف يتم استخدام عشبه كف مريم يتم إحضار ذلك العشب ويتم غسل العشب جيدًا من الأوساخ ثم يتم طحنه.

نقوم بغلي الماء ووضع ملعقة من عشبه كف مريم يمكن إضافة إليها نصف ليمونه.

يمكن خلط عشبه كف مريم لقليل من الينسون ويتم خلطهم لنحصل على أفضل النتائج.

كما أنه فيما بعد يمكن غلي عشبه كف مريم مع الحلبة المطحونة ويتم وضع ملعقة واحدة من عسل النحل ويتم تناوله كل صباح. عمر شويل - جدة عشبه تقوي الذكرة وترجع الشايب شباب خلال فترة قليلة جدا تعرف عليها - ثقفني

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