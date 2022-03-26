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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات في البيت بخطوات بسيطة سهلة وسريعة، حيث تتميز الكبدة الاسكندراني بانها من اجمل واشهي والذ الاكلات التي يتناولها الجميع لنكهتها المختلفة والمتميزة علي سبيل تقديمها كسندوتشات مع المخلالات والطحينة، او تقديمها مع الارز و المكرونة وهذا المقال يتناول الطريقة البسيطة والسهلة لعمل وطبخ الكبدة بالمنزل عبر موقعكم ثقفني.

الكبدة الاسكندراني هي أبرز الأكلات الشعبية في مصر والتي يمكنكم طهيها عن طريق الكبدة البقري أو الكبدة الجاموسي، تعد أبرز المحافظات المصرية التي تقوم بعمل الكبدة بطريقة غير عادية هي محافظة الإسكندرية، لذا سميت علي اسمها بالكبدة الاسكندراني، ربما يعد أبرز ما يميزها أنها سهلة التحضير وطعمها جميل جداً.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات

حيث تتطلب عمل الكبدة الاسكندراني توافر المكونات والمقادير التالية:

كزبرة ناشفة.

ملح.

فلفل اسود.

كمون.

خل.

كبدة تم تجهيزها وتنظيفها وتقطيعها الي

شرائح رفيعة.

عصير ليمون.

زيت نباتي.

ثوم مفروم.

فلفل أخضر حسب الرغبة بارد او حار ويتم تقطيعة الي شرائح، ونذكركم برابط طريقة عمل المضروبة بالدجاج.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني فاطمة ابو حاتي

نحضر حلة على النار يتم تسخينها.

نضيف فى الحلة الزيت، ونتركة حتي يسخن ونضيف الثوم المفروم مع التقليب حتى يتغير اللون. نقوم بوضع شرائح الكبدة ومعها الخل والملح والكمون ويتم تقليبها حتى تبدأ فى التطيب. نبدأ بتقطيع الفلفل البارد او الحامي وننثرة على الكبدة مع االتقليب. نضع قليل من الماء مع الكزبرة الناشفة. نضيف عصير الليمون للكبدة عند التقديم في طبق علي المائدة، ويمكن ايضا التناول كسندوتشات مع الطحينة والثومية والمخلل بالإضافة إلى البطاطس المقلية بالزيت حتى تكون وجبة كاملة، ونذكركم برابط طريقة عمل المقلوبة بالدجاج.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالبصل

يمكنكم أيضاً عمل الكبدة الاسكندراني بالبصل والذي يعطيك طعم مميز جداً عن طريق توفير المقادير التالية:



معلقتين زيت زيتون.

أربع معالق من الخل.

معلقتين ملح.

عدد 2 معلقة كمون.

كزبرة خضراء جافة.

واحد كيلو كبدة شرائح.

٤ قرون فلفل أخضر.

عصير ليمون.

بصلتين تقطيع شرائح علي شكل دائري.

الفلفل الاسود.

معلقتين ثوم مفروم.

قرن فلفل حار، ونذكر برابط طريقة عمل المكرونة الحمراء.

تحبيشة الكبدة الاسكندراني

نضع الكبدة شرائح رفيعة في حلة ويتم تتبيلها بالفلفل الليمون والخل والخل الملح والثوم، وتترك لمدة ساعة لتفاعل التتبيله. نجهز المقلية على النار ونضع بها زيت الزيتون. نقوم بوضع شرائح الكبدة المتبلة في الزيت بعد تسخينه، مع التقليب حتى تجف الماء الموجودة فيها. نضيق الكزبرة الخضراء الناشفة وشرائح البصل ونترك لمدة ربع ساعة للتطيب والنضج، ونذكركم بطريقة عمل البيتزا. يتم تقطيع الفلفل الأخضر شرائح طويلة ثم نقوم بوضعة فوق الكبدة والبصل. إضافة الفلفل الحار إلى الخليط المكون مع تهدئة النار ثم ننزل الكبدة بمكوناتها بعد الطهي والاعداد من النار، وتقدم في طبق علي صينية التقديم مع الخبز والمخلل والطحينة، السلطات، وإليكم طريقة عمل المندي.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بالبصل والطماطم

المقادير والمكونات

بصل.

طماطم.

زيت نباتي.

كبدة بقرى او حسب الرغبة.

بهارات مشكلة.

فلفل اسود.

ملح.

اوريغانو.

ثوم.

قرن فلفل.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الشيف علاء الشربيني

يتم وضع الزيت في المقلية على النار، واضافة البصل مع التقليب.

نضع الطماطم والكبدة مع التقليب حتى يتغير لون المكونات.

وضع الفلفل الاسود، البهارات المشكلة، الملح، قرن الفلفل، الاوريغانو والثوم بوردة.

نقوم بتقليب المكونات حتى يتم الخلط ثم نهدء حرارة النار ونترك الخليط حتى ينضح ويستوى.

توزيع الكبدة في طبق مع تقديمة على السفرة، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة.

طريقة عمل الكبدة المشوية

يجب تجهيز كل من (١/٢ كيلو كبدة، بصلة مفرومة، ملح وفلفل اسود، عدد 2 لمونة، زيت زيتون) ثم اتبع الخطوات التالية:

تقوم بتقطيع الكبدة ثم تتبيلها بالملح والفلفل والليمون.

ابشري البصلة على الكبدة، ثم تخلط الكبدة مع التوابل، ثم تركها من ٢ إلي ٣ ساعات تقريباً.

جهز صينية وضعها على النار الهادئة وضع قليل من الزيت ثم ضع الكبدة عليها.

في الختام ندعوك لكتابة رأيك في طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات في البيت بخطوات بسيطة سهلة وسريعة.