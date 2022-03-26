سر إستخدام أجمل الفتيات والفتيان لحجر الشبة وفوائده الرهيبة

فوائد حجر الشبة الذي يعتبر مكون كيميائي مفيد جدا، حيث أنه عبارة عن امتزاج نوعين من الأملاح المعروفة وهي الفوسفات البوتاسيوم وكبريتات الألومنيوم، والذي اشتهر باستخدامه في مجالات متعددة، لا يعرفها الكثير من الناس، فقط ذوي الخبرة، وخاصة في مجال التجميل للتخلص من الكثير من مشاكل البشرة والفوائد الأخرى التي سنعرفها في هذا المقال.

سر استخدام أجمل الفتيات و الفتيان لحجر الشبة

يسمى بحجر الشبة أو شب الفؤاد، وهو حجر مقسم بأشكال عشوائية بلورية، يشبه أحجار الملح البحري وحجر الليمون،

ويستعمل حجر الشبة في استخدامات متعددة كالآتي:

يعمل على التخلص من آلام اللثة والتهابها، عن طريق تمرير قطعة من حجر الشبه على اللثة. يستخدمه الرجال بعد الحلاقة، لتهدئة التهاب البشرة، على الذقن المبلل، حيث أنه يعمل كمرطب ومهدئ قوي للجروح والالتهابات. من أفضل الطرق للتخلص من رائحة العرق، عن طريق غمس حجر الشبة في الماء ليكون رطب، ويمرر على منطقة تحت الإبط، للتخلص من رائحة العرق لمدة تصل إلى اكثر من ٢٤ ساعة. للشبة قدرة على تعزيز رائحة أي مكون يوضع مع مطحون الشبة، حيث تستخدم كمعطر عند إضافة أي من الزيوت العطرية عليه. تستخدم الشبه لغلق مسام الوجه، قبل وضع المكياج. يمكنك استخدام مطحون الشبة مع القليل من الماء، وذلك للتخلص من خلايا الجلد الميت وأي شوائب عالقة في مسام البشرة، كما يعمل أيضا على التخلص من البثور السوداء. يعمل ماسك الشبة على شد الجلد والتخلص من التجاعيد، والخطوط الرفيعة في الوجه، خاصة الخطوط حول منطقة الفم والعيون. يمكن لماسك الشبة أن يخفى عيوب البشرة والبثور، التخلص من حب الشباب، كما يمكنها إخفاء عيوب البشرة الدهنية. لمسحوق الشبة مع القليل من الماء القدرة على التخلص من البقع الداكنة، و السمراء الصعبة أيضا.

طريقة استخدام الشبة المطحونة للوجه

المكونات

ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

بياض بيضة واحدة.

طريقة الاستخدام