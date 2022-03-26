طريقة عمل الحلبة المعقودة بطعم وريحة زمان بكل أسرارها

يرتبط فصل الشتاء بعمل الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات حتى تعمل على تدفئة الجسم، وتعتبر الحلبة المعقودة من أهم الأكلات التي تتميز بعملها في هذا الفصل من العام حيث أنها من الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من الطاقة لما تحتويه على نسبة من العسل والمواد التي تمد الجسم بالطاقة ويستفيد منها الجسم، وإليك طريقة عمل الحلبة المعقودة من خلال المقال.

طريقة عمل الحلبة المعقودة

يمكنك عمل الحلبة المعقودة في المنزل بمكونات متوفرة لديك وطريقة سهلة، وذلك بدلاً من أن تقوم بشرائها من المحلات، وإليك طريقة عملها فيما يلي:

المكونات

عدد 2 كيلو من العسل الأسود الخام.

نصف كيلو من السمسم الغير محمص.

نصف كيلو من الفول السوداني الغير مملح.

كوبان من الحلبة المطحونة.

كوب كبير من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

عدد 2 كوب من زيت الذرة.

برطمان كبير من الزجاج ليتسع كمية الحلبة.

وعاء لنضع به الخليط على النار.

طريقة عمل الحلبة المحوجة

قومي بإحضار وعاء عميق.

ضعيه على النار، وضعي به كمية الزيت المتوفرة لديك في المكونات.

قومي بوضع السمسم والفول السوداني على الزيت مع التقليب المستمر إلى أن يصبح الفول السوداني والسمسم محمصان.

أحضري الدقيق وقومي بسكبه بالتدريج بيدك اليمنى واليد اليسرى استمري في التقليب دون أن تتوقفي حتى يصبح اللون ذهبياً.

اسكبي كمية العسل الأسود بالتدريج مع التقليب المستمر، واتركيه يغلي حتى يصبح لديك خليط سميك.

ضعي الحلبة المطحونة بالتدريج، واستمري في التقليب.

الآن اتركي الخليط على النار حتى يصبح أكثر سمكاً.

اتركي الخليط حتى يبرد تماماً.

ضعيه في برطمان كبير، واتركيه في خارج الثلاجة.

يمكنك تقديمها مع الخبز البلدي.

يفضل تناولها بحشوها في الخبز الفينو.

يمكنك وضعها لأولادك في سندوتشات عند الذهاب إلى المدارس.

في نهاية المقال فقد قمنا بتوضيح أفضل طريقة عمل الحلبة المعقودة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، وقد قمنا بعرض طريقة تحضيرها وتقديمها حيث يمكنك تناولها مع الخبز الساخن البلدي أو الخبز الفينو، فقومي بتحضيرها لأولادك حتى يستفيدو من العسل والمكونات الأخرى الموجودة بها.