حضري سلطة الطحينة الزبادى والخضروات في البيت بطعم رهيب أحلى من المطاعم

سلطة الطحينة من الأطعمة اللذيذ التي تبحث عنها ربات البيوت بتميزها في الطعم الشهي، وهي من الوجبات التي تضاف على المشويات والدجاج والكفتة واللحوم المشوية على المائدة،وتعاني الكثير من ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل برغم من سهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة السهلة وغير مكلفة، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادى والكمون والخضروات بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم رهيب.

المقادير سلطة الطحينة بالزبادى

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة خل.

ليمونة.

توابل طحينة.

ربع كوب من زيت زيتون.

كوب من الطحينة.

ملح.

أربع فصوص ثوم.

فلفل اسود.

طريقة التحضير سلطة الطحينة بالزبادى

في البداية ، نقوم بقطع الثوم إلى ناعم جداً مع إضافة الزبادى والطحينة. تخلط جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج مع بعضها. في إناء آخر نخلط عصير الليمون وزيت الزيتون والخل والقليل من الماء، ثم نخلط المكونات جيداً حتي تمتزج تماماً. ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل مع التحريك. نوضع خليط الطحينة والمكونات في الخلاط الكهربائي ونقوم بخلط جيداً نحضر الطحينة الزبادى في طبق التقديم مع التزين بالبقدونس المفروم.

طريقة تحضير سلطة طحينة بالكمون

المقاديرسلطة الطحينة بالكمون

2 ملعقة من الخل

نصف كوب ماء.

كمون.

نصف كوب طحينة.

عصير ليمون.

ثلاث فصوص ثوم.

ملح.

فلفل اسود.

طريقة تحضير سلطة الطحينة بالكمون

في البداية نخفق الطحينة بالماء في الخلاط مع إضافة الملح والفلفل الأسود والكمون، ونخلط المكونات مع بعضها في الخلاط الكهربائي حتي تمتزج. نضع عصير الليمون والخل إلى خليط الطحينة مع التحريك باستمرار. نقوم بهرس الثوم ونضعه مع الخليط مع التحريك. ثم يقدم خليط الطحينة بالكمون في طبق التقديم.

مكونات سلطة الطحينة بالخضروات

خيار قطع صغيره

2 حبة طماطم مهروسة

1 حبة فلفل مقطعة إلى شرائح

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

2 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب طحينة

كوب ماء

ملعقة كمون

4 فصوص ثوم مفرومة

طريقة سلطة الطحينة بالخضروات

نأخذ وعاء ونضع الخضار المقطعة والبقدونس ونخلط جيدا. نحضر وعاء آخر ونضع الطحينة وعصير الليمون والماء ونحرك. نضيف الثوم المفروم والملح والكمون إلى الطحينة ثم نسكبها فوق الخضار ونخلط جيداً ونقدمها.

أسرار نجاح سلطة الطحينة بالزبادي

عند تحضير سلطة الطحينة بالزبادي أضيفي الزيت تدريجيًا واخلطيهم مع المكونات الأخرى بدلًا من فعل كل ذلك دفعة واحدة لأنها ستنفصل عن الطحينة بمجرد إضافتها إلى طبق التقديم، إذا كان خليط الطحينة سميكًا جدًا أضيفي القليل من الماء البارد واخلطي المكونات حتى يصبح قوام الطحينة أقل كثافة.

فوائد الطحينة

تحتوي الطحينة على كمية كبيرة من البوتاسيوم، والتي قد تلعب دورًا حيويًا في التحكم في مستويات ضغط الدم. علاوة على ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقليل الالتهاب، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لأن بذور السمسم المستخدمة في تصنيعها تحتوي على نسبة عالية من السمسمولين ، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وإزالة الترسبات داخل الشرايين.