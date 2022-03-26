أسرار طريقة عمل الكريب المقرمش مثل الجاهز بطعم المحلات

كريب المقرمش مثل الجاهز يعد من الاكلات المفضلة لدي الجميع من صغار وكبار وتتميز بطعمها الشهي اللذيذ ومكوناتها سهلة وبسيطة وسهلة التحضير، ويمكنك تحضير في البيت ولن تكلف الكثير من المال مثل الجاهز وبطعم مميز تنبهر بها ضيوفك على المائدة الطعام، ويمكنك تحضيرها على مائدة الأفطار في شهر رمضان المبارك كتنوع في الأطعمة المختلفة الشهية، واليكم طريقة عمل الكريب المقرمش مثل المحلات بمكونات اقتصادية.

طريقة عمل الكريب المقرمش مثل الجاهز بطعم المحلات

إليكم أسرار وحركات الكريب المقرمش في خلال الخطوات التالية:

المقدير

5 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

ملعقة واحدة من السكر الناعم

ملعقة من الملح

كوب واحد من الماء الفاتر

عدد بيضة واحدة

كوب واحد من الحليب

طريقة تحضير الكريب المقرمش بطعم المحلات

نقوم بتحضير وعاء ونضع فية الملح والسكر والماء والحليب ونخلط المكونات باستخدام مضرب اليدوي بعد ذلك نضع الدقيق بشكل تدريجي ونقلب باستمرار حتي الحصول على عجينة متماسكة مثل الجاهز نترك العجين حتي ترتاح لمدة ربع ساعة على الأقل نحضر مقلاة كبيرة ونقوم بدهن بالقليل من الزيت ونضعها على النار حتي تسخن نسكب مقدار مناسب من العجين الكريب ونوزعها بشكل دائري حتي تنضج من الجوانب ترفع من على النار وتضع على الفوطة نضيفة ونستخدمها للحشوة على حسب الرغبة

طريقة عمل كريب بحشوة شاروما الفراخ

المكونات

صدور دجاج مقطعة إلى قطع رفيعة

بصلة واحدة شرائح رفيعة

فلفل أخضر شرائح

طماطم شرائح

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

بهارات شاروما

ملعقة كبيرة من السمنة والزيت

مكس جبن مشكلة

طريقة تحضير شاروما الفراخ

نحضر مقلاة كبيرة ونضع السمنة والبصل ونقلب المكونات حتي يدبل ويصبح لونه ذهبي ثم نضع شرائح الفراخ والبهارات والملح والفلفل الأسود وملعقة عصير ليمون ونقلب المكونات على النار ثم نضع الفلفل الألوان والطماطم ونقلب المكونات نحضر الكريب ونقوم بحشوة الشاروما ونضعها في المنتصف ونلف الكريب على شكل مثلثات ونضعها على مقلاة حتي تاخذ لون ذهبي نكرر هذه العملية حتي تنتهي من كمية العجين الخاصة بالكريب ويقدم وهو ساخن مع صوص الثومية وبالهنا والشفاء .

أحد أسباب فشل الكريب هو استخدام مقلاة عادية، مما يتسبب في التصاق عجينة الكريب بالمقلاة، مما يؤدي إلى فشلها.

ينتج عن عدم خلط المكونات بشكل صحيح وجود حبيبات طحين داخل خليط العجين.

ينتج عن استخدام كمية كبيرة من خليط عجينة الكريب عجينة سميكة وناعمة.

ضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ولا تستخدمها وهي لا تزال دافئة.